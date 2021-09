- Podczas środowego posiedzenia Komitet Polityczny PiS przyjął uchwałę ws. przynależności Polski do Unii Europejskiej oraz suwerenności RP - powiedziała Czerwińska. - W związku z tym, że w ostatnim czasie pojawiają się kłamliwe informacje na temat stanowiska PiS w sprawie przynależności Polski do UE postanowiliśmy uchwałą Komitetu Politycznego odnieść się do tego – mówiła.

Uchwała - dodała - nosi tytuł "W sprawie przynależności Polski do Unii Europejskiej oraz suwerenności RP".

"Wykluczono możliwość polexitu"

W uchwale, jak wskazała Czerwińska "wykluczono możliwość polexitu". Dodała, że "totalna opozycja przypisuje ugrupowaniu coś, czego absolutnie nigdy nie planowaliśmy, nigdy o tym nie mówiliśmy". - To po prostu nie ma odzwierciedlenia w faktach. Wiążemy przyszłość Polski jednoznacznie z przynależnością do Unii Europejskiej, ale to nie oznacza, że musimy się godzić na postępujący, pozatraktatowy proces ograniczania suwerenności państwom członkowskim - mówiła.

- Chcemy żeby Polska była członkiem Unii Europejskiej i pozostała państwem suwerennym – dodała.

Czerwińska podkreśliła, że w uchwale odniesiono się też do tego, że UE potrzebuje głębokich zmian. W tym kontekście wskazała na trwającą Konferencję ws. Przyszłości Europy. - Wspólnie z innymi partiami centroprawicowymi będziemy wypracowywać alternatywny nurt; nurt, plan reform Unii Europejskiej, który będzie nawiązywał do źródeł, do myśli ojców założycieli. Chcemy żeby Europa wróciła do tych korzeni, fundamentów, na których powstała" – mówiła Czerwińska.