Podczas sobotniej konwencji krajowej PO lider ugrupowania Donald Tusk zaproponował prezesowi PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu wspólne przedsięwzięcie - zmianę art. 90 konstytucji i wpisanie, że dla wypowiedzenia umowy międzynarodowej potrzebna jest w parlamencie większość 2/3 głosów. Tusk ocenił, że "PiS i Kaczyński chcą wyprowadzić Polskę z UE", ale jeśli tak nie jest, to PiS powinien zgodzić się na jego propozycję zmiany w konstytucji.

Czarnek: Nie dla zmian w konstytucji

Szef MEiN odniósł się do tej propozycji w poniedziałek w TVP Info.

- Przypomnę, że pan Bronisław Komorowski jako prezydent Rzeczpospolitej Polskiej przedkładał taką inicjatywę ustawodawczą, kiedy był prezydentem, a większość w państwie miała Platforma Obywatelska i PSL. Dlaczego wtedy tego nie wprowadzili? Dlaczego próbują robić coś wówczas, kiedy nie mają większości, a wówczas, gdy mają większość, to ograniczają się tylko do mówienia? - zapytał Czarnek.

Ocenił, że "nie ma potrzeby wpisywania czegokolwiek do polskiej konstytucji, co do członkostwa Polski w Unii Europejskiej".

Jak zaznaczył, w konstytucji "jest wprost napisane to, co powinno być napisane: Rzeczpospolita Polska może przekazać organizacji międzynarodowej organizację w niektórych sprawach, robi to przy pomocy dużej ratyfikacji, czy tzw. wielkiej ratyfikacji, gdzie zgodę na ratyfikację przedstawia albo Sejm i Senat kwalifikowaną większością głosów, albo naród, tak jak to było w 2003 r." - I nic innego w konstytucji nie ma potrzeby robić - zaznaczył.

Wojna ideologiczna?

W jego opinii z UE "chce na wypchnąć Donald Tusk i jego lewackie środowisko, jego koledzy i koleżanki z lewactwa europejskiego, którzy wytoczyli nam wojnę ideologiczną i próbują wprowadzać rewolucje kulturową w Europie i w Polsce". - To oni chcą nas wypchnąć, a my się wypchnąć z UE nie damy, panie Donaldzie. Proszę sobie nie robić zbyt wielkich trudów: Polska była, jest i będzie w UE, tylko będzie naprawiać UE na taką, która będzie działać jako organizacja praworządna i demokratyczna, oparta na wartościach, a nie na lewactwie, które próbuje wypchnąć tych, którzy są im niewygodni - dodał Czarnek.

Artykuł 90 konstytucji - do którego wprowadzenie zmiany zaproponował Tusk i o którym mówił Czarnek - zakłada m.in., że ustawa wyrażająca zgodę na ratyfikowanie umowy międzynarodowej - na podstawie której Polska może przekazać organizacji międzynarodowej lub organowi międzynarodowemu kompetencje organów władzy państwowej w niektórych sprawach - jest uchwalana przez Sejm większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów oraz przez Senat większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.