W części proporcjonalnej Jedna Rosja, której listy otwierał minister obrony Siergiej Szojgu, miała zdobyć aż 50 proc. głosów . To wynik znacznie lepszy od najlepszych sondaży. Drudzy byli komuniści Giennadija Ziuganowa z KPRF, którzy pozyskali aż 19 proc. głosów, częściowo dzięki ludziom uwięzionego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego, którzy rekomendowali w każdym JOW kandydatów mających największe szanse na pokonanie kandydata władzy. Wiele z rekomendacji trafiło do kandydatów KPRF. Choć zarówno komuniści, jak i pozostałe partie parlamentarne współpracują z Kremlem, miał to być sposób na podkopanie monopolu politycznego Jednej Rosji. Taktyka nazywana Inteligentnym Głosowaniem tym razem nie przyniosła sukcesu. Polityków związanych z Nawalnym w ogóle nie dopuszczono do wyborów pod pretekstem uznania ich za ekstremistów.