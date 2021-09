Kraska zaznaczył, że żądania protestujących medyków w obecnej formie "nie są do udźwignięcia przez nasz budżet". - Dlatego tak bardzo nam zależało, żebyśmy jak najszybciej usiedli do stołu, usiedli do rozmów, aby skorygować te żądania, żeby określić warunki brzegowe, w których możemy się poruszać. Bo myślę, że to nie protest na ulicy, nie białe miasteczko jest tym miejscem, gdzie powinniśmy rozmawiać, tylko właśnie stół, gabinet ministra zdrowia - ocenił wiceszef MZ.

Reklama

Zdaniem Kraski, postulaty protestujących medyków "są na pewno słuszne, tylko musimy je ograniczyć do pewnych realiów, które nasz budżet w przyszłym roku musi posiadać".

Wiceminister zdrowia przypomniał, że w ustawie zapisane zostało, że w roku 2027 na ochronę zdrowia przeznaczonych zostanie 7 proc. PKB. - Czyli to bardzo duży skok wydatków na polską służbę zdrowia. To będzie więcej o 85 mld zł - poinformował.

Zapowiedział, że część z tych pieniędzy zostanie przeznaczona na wynagrodzenia dla pracowników służby zdrowia, jednak część zostanie przeznaczona na pacjentów. - To dla nich pracujemy (...), to oni powinni być beneficjentem wszystkich reform, które się w polskiej służbie zdrowia odbywają - mówił Kraska.

Podkreślił, że niemal gotowa jest ustawa o jakości, której zapisy mają przyczynić się do tego, by szpitale były bardziej motywowane do tego, by dobrze leczyć pacjentów. - Pacjent będzie wiedział, który szpital ma mniej powikłań, będzie mógł sobie taki szpital wybrać - zaznaczył wiceminister.

Reklama

Zastrzegł, że potrzebna jest również reorganizacja szpitali w Polsce. - Chcemy je modernizować, dostosowywać do aktualnych potrzeb w danym terenie, na danym obszarze. Mamy już też przygotowaną reformę ustawy o restrukturyzacji polskich szpitali. Chcemy także, aby te szpitale, które są czasem w trudnej sytuacji, uzyskały od nas pomoc finansową czy też pomoc organizacyjną - zapowiedział Kraska.

Dodał, że organami prowadzącymi szpitali pozostaną samorządy, a ustawa będzie służyła jedynie udzieleniu pomocy szpitalom powiatowym znajdującym się w trudnej sytuacji.

Białe miasteczko

Protestujący w formie białego miasteczka w Warszawie Ogólnopolski Komitet Protestacyjno-Strajkowy Pracowników Ochrony Zdrowia ma osiem postulatów. Obejmują one m.in. podwyżki, realny wzrost wyceny świadczeń, ryczałtów i tzw. dobokaretki, a także zatrudnienie dodatkowych pracowników obsługi administracyjnej i personelu pomocniczego oraz wprowadzenia norm zatrudnienia związanych z liczbą pacjentów. Komitet postuluje także m.in. zapewnienie zawodom medycznym statusu funkcjonariusza publicznego i stworzenie systemu ochrony pracowników przed agresją słowną i fizyczną pacjentów; wprowadzenie urlopów zdrowotnych po 15 latach pracy zawodowej, a także uchwalenie ustaw o medycynie laboratoryjnej i zawodzie ratownika medycznego.

We wtorek o godz. 14.00 w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" ma odbyć się spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia i Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Pracowników Ochrony Zdrowia.