Występ w programie TVN-u "Top Model", odważne zdjęcia w sieci, odmienne poglądy - co na to polityk PiS? - Każdy człowiek jest wolny i dopóki nie narusza wolności drugiego człowieka, nikogo nie krzywdzi, to ma do tego prawo. To dotyczy także kobiet, także żon polityków – mówi Gość Radia ZET. Schreiber podkreśla, że „w każdym małżeństwie, wśród wielu ludzi nie jest tak, że dwie osoby mają identyczne poglądy”.

Każdy ma prawo do swoich poglądów. To, że w niektórych sprawach mogą się one trochę różnić – nie widzę w tym żadnego problemu – dodaje. Dopytywany o informację tygodnika „Sieci”, jakoby aktywność jego żony miała mu psuć relacje w partii, Łukasz Schreiber odpowiada: - Nie zauważyłem, raczej z dużą dozą sympatii mogłem się spotkać.

Pytany przez słuchacza o to, czy w związku z poglądami żony, będzie teraz walczył o liberalizację prawa aborcyjnego, minister w Kancelarii Premiera odpowiada, że nigdy nic takiego nie zapowiadał, ale dodaje: - Aborcja w praktycznie każdym przypadku jest złem i tragedią, co nie oznacza, że uważam, iż powinna być całkowicie zakazana. Jego zdaniem nie należy zmuszać kobiet „do heroizmu i do pewnych rzeczy”.

Proszę zobaczyć, w jakim szczęśliwym kraju żyjemy. Główna część rozmowy z ministrem rządu dotyczy żony i to mnie bardzo cieszy, bo pokazuje, jak dobrze jest w Polsce – puentuje Gość Radia ZET Łukasz Schreiber.