Zbigniew Ziobro był w czwartek gościem "Wydarzeń" w telewizji Polsat News. Szef MS był pytany m.in. o pismo, które wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda wysłał do samorządów, w których prosi o "analizę i weryfikację" tzw. uchwał samorządów przeciw "ideologii LGBT", w kontekście negocjacji z Komisją Europejską dotyczących unijnych funduszy.

Ostre słowa Ziobry

- To jest bardzo smutny przykład zjawiska ulegania szantażowi. To są bardzo złe decyzje, bo one zachęcają tych agresorów, którzy nas szantażują – kiedyś to było czołgami, teraz pieniędzmi – skomentował to Ziobro.

Na uwagę, że to ostre słowa, szef MS powiedział, że kiedyś robiono to bardziej finezyjnie. - Wtedy nie dzwonił komisarz z Moskwy, nie robił konferencji prasowej, to było załatwiane inaczej. Wszyscy się domyślali jak – powiedział.

- Na szczęście my - jako Polska - możemy się temu przeciwstawiać i mówić "nie", jeśli ktoś chce nas traktować gorzej niż inne kraje UE – kontynuował. - Uważam, że Polacy mają swoją godność, a Polska ma swoje interesy. Jeżeli będziemy ulegać szantażowi w takich sprawach, to za chwilę będziemy ulegać szantażowi w sprawach, które uderzą w interesy rolników, lekarzy, przedsiębiorców – wskazał.

Dopytany, czy zatem Buda popełnił błąd wysyłając te pisma, Ziobro odparł, że tak. - Z całą pewnością tak to oceniam i nie był to list z nami konsultowany – mówił. - Każde ustępstwo jest zachętą do kolejnych przejawów agresji na Polskę i Polaków – uważa szef MS.

Ziobro: Chcemy spłaszczyć strukturę sądów do dwóch szczebli

Zbigniew Ziobro był w czwartek gościem "Wydarzeń" w telewizji Polsat News. Szef MS był tam pytany m.in. o szczegóły reform planowanych w resorcie sprawiedliwości, w tym pojawiające się informacje o "spłaszczeniu struktury sądów".

Uproszczenie struktury?

- Nie chcę wchodzić w szczegóły, bo tego wymaga dżentelmeńska relacja w ramach polityki. (….) Chciałbym, aby to porozumienie polityczne stało się faktem i wtedy będziemy mgli wyjść ze szczegółami, mając przekonanie, że uda się ten projekt przeforsować do końca w całości – mówił.

- Jeśli chodzi o strukturę sądów powszechnych to mogę potwierdzić, że chodzi o uproszczenie tej struktury, która jest bardzo nadęta i skomplikowana w Polsce – poinformował. Jak wyjaśnił, resort chce spłaszczyć strukturę sądów do dwóch szczebli w sądownictwie powszechnym. Dopytany o termin ujawnienia szczegółów tych planów, odparł, że "jest to kwestia tygodni". - Mam nadzieję, że szybciej niż później – oświadczył.