Lider PO Donald Tusk wystosował list do członków partii, w którym apeluje o to, by wzięli udział w wyborach wewnętrznych partii - informuje we wtorek "Super Express".

Gazeta przypomina, że w PO ma zwiększyć się rola prezydium partii - w jego skład będą wchodzić przewodniczący, skarbnik, sekretarz generalny i przewodniczący klubu parlamentarnego; zwiększyć ma się także liczba wiceprzewodniczących - zamiast 4 osób ma być ich 10. Reklama Historyczna batalia? Komorowski o Tusku: Teściowa? Wyszło śmiesznie Zobacz również "Nie ma przesady w stwierdzeniu, że od naszej aktywności i determinacji będzie zależał wynik tej historycznej batalii: o Polskę w Europie i Europę w Polsce" - napisał Tusk w liście do działaczy PO, cytowanym przez "SE". "Od waszego głosu zależeć będzie, czy zbudujemy drużynę, która podejmie wyzwanie i będzie zdolna zwyciężyć w grze o przyszłość naszej Ojczyzny. Grze najcięższej i najtrudniejszej od 1989 r. Dlatego proszę was o udział w naszych wewnętrznych wyborach" - zaapelował lider PO. Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję