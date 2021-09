"Wczoraj do północy 30941 użytkowników telefonów zagranicznych znajdujących się w obszarze przygranicznym z Białorusią otrzymało SMSy ostrzegające migrantów przed nielegalnym przekroczeniem granicy" - napisał na Twitterze szef MSWiA Mariusz Kamiński. Wcześniej szef resortu spraw wewnętrznych i administracji poinformował, że migranci, którzy pojawiają się przy granicy polsko-białoruskiej w zasięgu naszych BTS-ów (stacji przekaźnikowych) otrzymują SMS, że granica jest chroniona.

Na stronie MSWiA przypomniano także migrantom, że Polsce obowiązuje stan wyjątkowy, a granica jest pilnie strzeżona. - Podejmując próby nielegalnego przekroczenia granicy, narażasz się na odpowiedzialność karną. Jest to przestępstwo, za które w Polsce grozi więzienie" - ostrzega resort.

W informacji napisano również, że sytuacja na granicy jest stale monitorowana. - Nie próbuj niszczyć znajdujących się na granicy zasieków! Grozi za to kara - czytamy. - Przekraczanie polskiej granicy nie pomoże ci się dostać do Niemiec. Pogarszające się warunki atmosferyczne są niebezpieczne dla twojego zdrowia i życia. Próby ukrywania się i nocowania pod gołym niebem mogą skończyć się dla ciebie tragicznie. Nie ryzykuj, wracaj do Mińska! Wracaj do domu! Chroń swoje życie i zdrowie! - dodano.

MSWiA ostrzega te osoby, aby nie przyjmowały tabletek ani innych środków, które przekazano im na Białorusi, gdyż mogą one być trujące. - Nie bierz udziału w organizowanych przez Białoruś próbach nielegalnego przekroczenia granicy. To karalne i niebezpieczne. Chroń swoje życie i zdrowie! - podsumowuje MSWiA.

Stan wyjątkowy

Od 2 września w przygranicznym pasie z Białorusią, czyli w części województw podlaskiego i lubelskiego, obowiązuje stan wyjątkowy. Obejmuje 183 miejscowości. Został wprowadzony na 30 dni na mocy rozporządzenia prezydenta Andrzeja Dudy, wydanego na wniosek Rady Ministrów. We wtorek rząd zdecydował, że zwróci się do prezydenta o przedłużenie stanu wyjątkowego o 60 dni.

We wtorek po południu odbyło się spotkanie prezydenta m.in. z ministrami: spraw wewnętrznych i administracji Mariuszem Kamińskim i obrony narodowej Mariuszem Błaszczakiem, komendantem głównym Straży Granicznej gen. dyw. SG Tomaszem Pragą, zastępcą szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Piotrem Błazeuszem oraz szefem BBN Pawłem Solochem.

Po naradzie prezydent potwierdził, że dotyczyła wtorkowej decyzji rządu, by przedłużyć stan wyjątkowy na granicy polsko-białoruskiej.

Jak dodał Andrzej Duda, problem na granicy polsko-białoruskiej wciąż występuje. "Wydaje się w tym momencie, że wprowadzenie tego stanu wyjątkowego na okres 60 dni kolejnych będzie uzasadnione" - powiedział prezydent.