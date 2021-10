Jak poinformowało MON, Błaszczak przybywa do Waszyngtonu na zaproszenie Austina. Do spotkania obu ministrów dojdzie w środę ok. godz. 19.30 czasu polskiego, zaś na godz. 20.45 przewidziana jest konferencja prasowa. Tego samego dnia szef MON spotka się z senator Tammy Duckworth z Illinois. Duckworth, weteranka wojny w Iraku, reprezentuje najbardziej "polski" stan i zasiada w senackiej komisji ds. sił zbrojnych, gdzie przewodniczy podkomisji ds. sił lądowych i powietrznych.

MON podał, że wśród spodziewanych tematów środowych rozmów są zagadnienia "dotyczące pogłębiania interoperacyjności wojsk, amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce, sytuacji bezpieczeństwa w Europie oraz zakupów zbrojeniowych". Chodzi m.in. o zakup czołgów M1A2 Abrams SEPv3 oraz kwestie związane z realizacją umowy o współpracy obronnej, podpisanej w ubiegłym roku przez prezydentów USA i Polski.

Pentagon ma wkrótce zakończyć proces rewizji rozlokowania amerykańskich wojsk za granicą (tzw. Global Posture Review), który ma dostosować rozkład sił USA na świecie do priorytetów amerykańskiej polityki.

Błaszczak odwiedzi polskich żołnierzy

W czwartek Błaszczak odwiedzi polskich żołnierzy 3. Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej, którzy szkolą się w bazie US Army Fort Sill w Oklahomie do obsługi systemu Patriot.

Na piątek spodziewana jest wizyta w Doylestown w Pensylwanii, miejscu nazywanym "polską Częstochową" ze względu na znajdujące się tam Narodowe Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej. Jest tam też największy polski cmentarz w USA, na którym spoczywają weterani obu wojen światowych. Błaszczak odsłoni tam ufundowaną przez MON tablicę upamiętniającą żołnierzy Wojska Polskiego w setną rocznicę bitwy warszawskiej.