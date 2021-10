- Jako Straż Graniczna nie będziemy podwozili nielegalnych migrantów do innych stolic Europy Zachodniej, aby tam umożliwić im składnie wniosków o objęcie ochroną międzynarodową. My, jako polska Straż Graniczna, przyjmujemy wnioski od tych osób tutaj, w Polsce, na miejscu. A jeżeli osoby deklarują, że chcą złożyć te wnioski w innych krajach, to powinny dostać się tam w sposób legalny i tam złożyć te wnioski, a nie nielegalnie przez granicę Polską. To nie są nasze zadania, aby umożliwiać przepływ przez granicę migrantów nielegalnie ją przekraczających. Naszym zadaniem jest strzeżenie jej nienaruszalności - oświadczyła podporucznik Anna Michalska ze Straży Granicznej.

