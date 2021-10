Zdaniem senatora i byłego ministra sprawiedliwości, "Polska była przez dekady symbolem kraju, w którym prawa dziecka są szczególnie chronione, ale dziś ten wizerunek kraju na całym świecie legł w gruzach". - Pokazujemy, że jesteśmy niehumanitarni, nie liczymy się nawet z zagrożeniem życia i zdrowia ciężarnej matki, czy małego dziecka - uważa Kwiatkowski. Dodaje, że "ten rząd potrafi tylko pokazać siłę wobec matki z dzieckiem, a nie tędy droga".

Rządzący? "Potrafią jedynie walczyć z zasmarkanym dzieckiem"

Krzysztof Kwiatkowski apeluje do rządzących: Ta potężna Polska może np. rozmawiać z władzami Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Turcji o tym, żeby zlikwidować siatkę połączeń lotniczych z Mińskiem. Doprowadźcie do sytuacji, że połączenia lotnicze będą zlikwidowane lub zawieszone. Nie zachowujcie się, jak dzieci we mgle, które jedyne, co potrafią, to walczyć z 2-letnim, zasmarkanym dzieckiem i wystraszoną 5-letnią dziewczynką - dodaje Gość Radia ZET.