Jeżeli będą to zmiany, to będą to zmiany właściwie kosmetyczne, mówimy o kilku osobach. Natomiast nie chciałbym tu wyprzedzać decyzji, które pan premier przekaże do pana prezydenta - powiedział Müller w radiowej Jedynce.

Reklama

Myślę, że to jest kwestia przyszłego tygodnia - dodał.

Wcześniej zmiany w rządzie były zapowiadane na wrzesień.