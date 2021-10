Podczas prounijnej manifestacji na placu Zamkowym głos zabrały uczestniczki Powstania Warszawskiego - Wanda Traczyk-Stawska oraz Anna Przedpełska. - Moi kochani, byliśmy w Europie zawsze i nikt nas z niej nie wyprowadzi, bo my tu rodziliśmy się od początku, tu są nasze korzenie - mówiła Traczyk-Stawska. Jak dodała, "my mamy w haśle: "za wolność naszą i waszą". - I to jest nasza Europa, i nikt nas z niej nie wyprowadzi - powiedziała.

W pewny momencie Traczyk-Stawska zwróciła się do zebranych na placu Zamkowym kontrmanifestantów: Milcz głupi chłopie, milcz, milcz, chamie skończony. Pamiętam, jak krew się lała, jak moi koledzy ginęli. Po to tutaj jestem, żeby wołać w ich imieniu. Nigdy nikt nie wyprowadzi nas z mojej ojczyzny, ale także nikt z Europy, bo to także moja matka.