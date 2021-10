Zdaniem Manowskiejnie mogą, poza kompetencjami ustawowo przyznanymi SN, kwestionować statusu sędziów powołanych przez prezydenta. Przestrzega przed scenariuszem, w którym sędziowie będą wzajemnie podważać legalność swoich nominacji. Podkreśla jednocześnie, że mimo orzeczenia TKi co najmniej do 15 listopada dopływ do niej nowych spraw będzie wstrzymany - decyzję tę I prezes podjęła po orzeczeniu TSUE zawieszającym izbę i w związku z możliwymi konsekwencjami finansowymi dla Polski. W zamyśle prezes Manowskiej chodziło też o to, by zyskać czas i przygotować projekt ustawy, która zlikwidowałaby problem. Na razie jednak rząd żadnych projektów nie przedstawił.