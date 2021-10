W Sejmie w środę wieczorem zebrał się klub parlamentarny Koalicji Obywatelskiej; w obradach wziął udział przewodniczący PO Donald Tusk. Według posłów KO, jedną z omawianych spraw miał być projekt ustawy o budowie zabezpieczenia na granicy polsko-białoruskiej.

"Chcemy szczelnej i bezpiecznej granicy, a nie znęcania się nad kobietami i dziećmi"

Sejmowe komisje w środę wieczorem poparły projekt ustawy o budowie zabezpieczenia granicy państwowej dotyczący budowy zapory na granicy z Białorusią. Sejm zajmie się projektem późnym wieczorem.

Tusk powiedział dziennikarzom po spotkaniu, że PiS i rząd dostał do rąk już wszystkie możliwe instrumenty do ochrony granicy ze stanem wyjątkowym na czele. - A przez granicę przecieka coraz więcej ludzi, jeśli kogoś umieją zatrzymać, to są to kobiety i dzieci (...). Chcemy szczelnej i bezpiecznej granicy, a nie znęcania się nad kobietami i dziećmi - podkreślił.

Odnosząc się do rządowych planów wybudowania zapory na granicy z Białorusią, Tusk powiedział, że "w poniedziałek pojawił się pomysł budowy muru, konkretnie pomysł wydania poza wszelką kontrolą 1 mld 600 mln zł". - Oni nie chcą zbudować żadnego muru; jakby chcieli, to by to zaczęli robić. Ja bym wiedział, jak to zrobić, mam trochę doświadczenia w budowaniu w Polsce różnych, bardzo czasami skomplikowanych infrastruktur - zaznaczył.

KO będzie głosować przeciw specustawie

- Ten mur nie powstanie ani w ciągu roku, ani w ciągu trzech lat, bo nie jest wcale intencją zbudowanie dobrych, skutecznych zapór. Ich intencją jest robienie emocjonalnych spektakli i wydanie blisko 2 mld zł bez żadnej kontroli - ocenił Tusk.

- Będziemy oczekiwali naprawdę realnych działań od wszystkich służb i od tej władzy na rzecz uszczelnienia granic, a nie będziemy wspierali ich w takich, delikatnie powiem, dwuznacznych przedsięwzięciach i pomysłach - powiedział Tusk.

Dopytywany, czy zatem KO będzie głosować przeciw specustawie ws. budowy zapory, odparł, że "zdecydowanie tak".