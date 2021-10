W piątek na swoich mediach społecznościowych premier odpowiada na pytania internautów w formule Q&A.

Reklama

Pierwszy z widzów zapytał szefa rządu o obecność Polski w Unii Europejskiej, a także o możliwość referendum w tej sprawie. To, co państwo od czasu do czasu słyszycie z ust naszych drogich posłów z Platformy Obywatelskiej o polexicie, to jest absolutny fake news, zupełne i całkowite kłamstwo - odpowiedział.

Ogromna większość Polaków chce być w Unii Europejskiej. Nie ma żadnej, poważnej siły politycznej w Polsce, która by dzisiaj stawiała na jakikolwiek inny scenariusz - podkreślał.

Chce, żeby Polska była w Unii Europejskiej, ale żeby ona się liczyła, żeby nasz kraj, nasze państwo liczyło jak najwięcej w Unii Europejskiej i dlatego myślę, że tak powinniśmy na to patrzeć. Rola Polski w UE, jak największe znaczenie Polski w UE, a nie jakieś fikcyjne dywagacje dotyczące tego, czy Polska być w UE, czy nie - dodał Morawiecki.

Jak podkreślał premier, "nasze miejsce jest w sercu Europy, nasze miejsce jest w sercu Unii Europejskiej".

Premier: Na dopłaty do prądu dopuszczamy wydanie od 3 do 5 mld zł

Szef rządu był pytany też m.in. o kwestie zapowiadanych dopłat do cen energii elektrycznej w 2022 roku.

Reklama

W przyszłym roku na dopłaty do prądu planujemy przeznaczyć co najmniej 1,5 mld zł. W swoich kalkulacjach, założeniach dotyczących przyszłorocznego budżetu dopuszczamy wydatki nawet między 3 a 5 mld zł - powiedział Mateusz Morawiecki.

Według szefa rządu, nawet ta pierwsza kwota, czyli 1,5 mld zł pozwoli zamortyzować dla biedniejszych rodzin wzrost kosztów związanych z podwyżką cen prądu.

W piątek w wykazie prac legislacyjnych rządu opublikowano informację o projekcie noweli Prawa energetycznego oraz niektórych innych ustaw, który ma definiować ubóstwo energetyczne.

Projekt zakłada m.in. poszerzenie kręgu osób kwalifikujących się jako odbiorcy wrażliwi energii elektrycznej, zmienia też kryteria przyznawania dodatku energetycznego, jak również ma wprowadzić zakaz wstrzymania dostaw prądu dla takiej grupy odbiorców.

Nowe rozwiązania maja zacząć obowiązywać od nowego roku.

Premier: W ciągu dwóch lat wprowadziliśmy m.in. elektroniczną receptę i IKP

Podczas sesji pytań Q&A szef rządu był pytany, co możne zrobić rząd, aby zmniejszyć biurokrację w służbie zdrowia i odciążyć medyków. Zjawisko obciążenia medyków biurokracją jest grzechem służby zdrowia, w związku z czym, czymś, za co i ja biorę odpowiedzialność – powiedział Morawiecki. Premier dodał, że chce też pokazać, jak wiele już zostało zrobione.

Jakoś przez osiem lat rządów naszych poprzedników nie dało się zrobić elektronicznej recepty, elektronicznego skierowania, Internetowego Konta Pacjenta albo elektronicznego zwolnienia – przypomniał. W ciągu dwóch lat wprowadziliśmy wszystkie te zmiany, a do IKP dokładamy coraz to nowe funkcjonalności, które będą odciążały lekarzy i pielęgniarki, aby mogli się przede wszystkim poświecić się dobru pacjentów - tłumaczył.

Dalej będziemy zmierzać, aby poprzez elektronizację służby zdrowia, ale też badanie jakości obsługi i wsparcia pacjenta służba zdrowia się poprawiała - podsumował.

Morawiecki: Bardzo głęboko wierzę w to, co mówię

Premier został zapytany, czy wierzy w to, co mówi publicznie i czy jest manipulantem, czy zmanipulowanym.

Oczywiście bardzo głęboko wierzę w to, co mówię. Jest to dla mnie jeden z aksjomatów polityki. Prawda jako taka, której poszukujemy, do której dążymy jest ogromną wartością – odpowiedział szef rządu.

Jak podkreślił, nie czuje się przez nikogo zmanipulowany. Jestem absolutnie przekonany co do racji, co nie znaczy, że się nie mylę. Na pewno mi się to zdarza, na pewno zdarza mi się potykać, popełniać błędy. Któż ich nie robi – pytał retorycznie.

Dodał przy tym, że z tych błędów stara się wyciągnąć wnioski. Materia polityki jest ogromnie skomplikowana – tłumaczył, zastrzegając, że pozwala ona na pewna zmiany, ale pole manewru, swoboda działania jest bardziej ograniczona niż to się ludziom wydaje.

Jak najbardziej potwierdzam tutaj autonomiczność i przede wszystkim dobre intencje, głęboką wiarę w to, co robię. I wiarę w to, że dzięki temu, że pracujemy tak intensywnie nad poprawą losu Polaków, tak dużo udało się w ciągu ostatnich pięciu lat zrobić – podsumował.

Premier: Jesteśmy gotowi do nowelizacji konstytucji

Premier był podczas piątkowej sesji Q&A pytany, czy PiS zamierza rozmawiać z liderem PO Donaldem Tuskiem o zmianie konstytucji.

Co do nowelizacji konstytucji - jesteśmy gotowi do takiej nowelizacji, jednocześnie gwarantującej suwerenność Polski w jeszcze dalej posuniętym wymiarze, ponieważ niektórzy - ci zwłaszcza, którzy chcą pominąć role polskiej konstytucji, jak gdyby zapominają, jaką wartością jest nasza suwerenność - odpowiedział.

Dlatego jesteśmy gotowi do takiej dyskusji jednocześnie wskazując, że Polska jest suwerennym, wolnym, niepodległym krajem w UE i to ogromna wartość, której na pewno nie chcemy dać sobie odebrać - dodał premier.

Zresztą słyszymy coraz częściej z Europy Zachodniej, że Europa wtedy ma szanse przetrwać i być mocniejsza, jeśli będzie Europą ojczyzn i będzie się opierała o suwerenne państwa członkowskie - dodał premier.

Po raz kolejny podkreślał, że konstytucja "stoi najwyżej w hierarchii praw w porządku państw członkowskich UE".

Podczas konwencji krajowej PO we wrześniu lider ugrupowania zaproponował prezesowi PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu wspólne przedsięwzięcie - zmianę art. 90 konstytucji i wpisanie, że dla wypowiedzenia umowy międzynarodowej potrzebna jest w parlamencie większość 2/3 głosów. Tusk ocenił, że "PiS i Kaczyński chcą wyprowadzić Polskę z UE", ale jeśli tak nie jest, to PiS powinien zgodzić się na jego propozycję zmiany w konstytucji.

W październiku klub KO złożył w Sejmie projekt zmian w konstytucji, który - jak mówił lider PO Donald Tusk - ma dać "żelazną gwarancję, że Polska pozostanie w UE tak długo, jak będą chcieli tego Polacy". Zgodnie z projektem, o ewentualnym wyjściu z Unii miałoby zdecydować referendum lub Sejm i Senat 2/3 głosów.

Premier: Spotkałem się z francuskimi przedstawicielami ws. energetyki jądrowej

Szef rządu poinformował, że w piątek spotkał się z francuską delegacją reprezentującą energetykę jądrową. Dodał, że pierwszy blok jądrowy w Polsce mógłby powstać najwcześniej w połowie lat 30-tych.

Inne z pytań dotyczyły budowy w Polsce elektrowni jądrowej.

Mateusz Morawiecki zaznaczył, że proces budowy takiej elektrowni to długotrwały proces, a po wybraniu już lokalizacji trzeba czekać na jej zbudowanie 13-15 lat. Pierwszy blok mógłby zatem stanąć w połowie lat 30-tych - zwrócił uwagę.

Premier dodał, że liczy na rozwój technologii SMR, czyli małych modularnych reaktorów, które mogłyby się wcześniej pojawić w kraju.

Szef rządu poinformował, że w piątek spotkał się z przedstawicielami francuskiej energetyki jądrowej.

W piątek spotkałem się z kierownictwem francuskiej energetyki atomowej z wysłannikami prezydenta Macrona. Z panem prezydentem Macronem bardzo intensywnie na ten temat rozmawiamy, ale są pewne warunki brzegowe takiej współpracy na przyszłość, o których też dzisiaj rozmawiałem - powiedział Morawiecki.

Francuska firma EDF poinformowała, że w środę złożyła polskiemu rządowi wstępną, niewiążącą ofertę na kontrakt obejmujący prace inżynieryjne, zaopatrzeniowe i budowę od 4 do 6 reaktorów z mocą zainstalowaną od 6,6 do 9,9 GWe w 2-3 lokalizacjach.

Premier: Zrobię wszystko, żeby zwiększyć patrole na granicy

Premier podczas piątkowej sesji Q&A na Facebooku był pytany przez internautów, czy decyzja o murze na granicy została podjęta, ponieważ takie rozwiązanie sprawdza się w innych krajach, czy rząd chce sobie "podbić słupki w sondażach".

Robimy to wyłącznie po to, żeby zabezpieczyć się w dłuższej perspektywie przed szantażem migracyjnym, w tym przypadku ze strony pana (prezydenta Białorusi, Alaksandra) Łukaszenki i jego mocodawcy z Moskwy, czyli pana prezydenta (Rosji, Władimira) Putina - zapewnił Morawiecki.

Jak podkreślił, Polska nie chce być przedmiotem szantażu. Nie chcemy, żeby ci ludzie, biedni skądinąd, będący przedmiotem instrumentalizacji ze strony Łukaszenki, byli ściągani na Białoruś tylko po to, aby przypuszczać szturm migracyjny na polską granicę - dodał.

Chcemy tę granicę zabezpieczyć raz, a dobrze, stąd przyjęta ustawa przez rząd, stąd rozwiązania, które zaproponowaliśmy i przystępujemy do ich realizacji tak, aby reżim Łukaszenki wiedział, że nie damy się zaszantażować - powiedział.

Zapowiedział też, że "zrobi wszystko, żeby zwiększyć patrole na granicy, żeby wszyscy ci, którzy znajdą się w trudnych warunkach, żebyśmy mogli im pomóc, żebyśmy uratowali ich życie i robimy codziennie".