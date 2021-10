Pytany przez prowadzącą o to, skąd ma taką wiedzę, lider Polski 2050 tłumaczy: - Docierają do nas sygnały z terenu z PiS, które mówią, że zaczynają się zastanawiać nad alternatywą wersją struktury partyjnej w terenie. Dodał, że prezes PiS znany jest z tego, że „wypuszcza różne szczury, piłki, żeby latały po pokoju, potem sprawdza jak mu to wraca i na końcu podejmuje decyzję”.

Reklama

Bez Polski 2050 nie uda się wygrać wyborów z PiS. Stoi przed nami wielkie zadanie: do procesu demokracji musimy zaprosić znów ludzi, którzy od niego odeszli – uważa Szymon Hołownia. Jego zdaniem Platforma „wita się dziś ze swoim sufitem, który jest bardzo trudno przekraczalny”. Dopytywany o poparcie dla jego partii, Gość Radia ZET odpowiada, że według wewnętrznych sondaży Polska 2050 ma 14-15 proc. - To dla nas olbrzymi wydatek, ale chcemy zamówić jeszcze sondaże, które pokażą, jak dziś wyglądają elektoraty, jak powinniśmy zbudować efektywną strategię – zapowiedział. Koalicja wyborcza PL 2050 z Koalicją Polską i partią Jarosław Gowina? - Niczego na tym etapie nie możemy wykluczać, bo nie wiemy, jak będzie wyglądała ordynacja – komentuje Szymon Hołownia.

Musimy się dziś otworzyć na elektorat light-PiS – ci, którzy głosowali na PiS, ale gdyby była alternatywna i miejsce do zaparkowania nie za daleko na lewo, to chcieliby pójść i dać temu wyraz – uważa polityk.