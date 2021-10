Poznańscy radni miejscy nadali skwerowi pomiędzy ulicami Księcia Józefa i Kutrzeby imię Marii i Lecha Kaczyńskich na początku czerwca. Oficjalne otwarcie skweru zaplanowano na czwartek. Na uroczystość został zaproszony prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Radni osiedla Stare Miasto poinformowali w komunikacie, że złożyli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargę na uchwałę miejskich radnych. Zaznaczyli przy tym, że skarga nie jest podyktowana względami politycznymi, a "wątpliwościami formalnymi i proceduralnymi, co do przestrzegania przepisów prawa przez Radę Miasta Poznania, jako najwyższą władzę w Poznaniu, działającą w niespotykanie szybkim tempie i z pominięciem zwyczajowych zasad procedowania".

Staromiejscy radni podkreślili, że zgodnie ze Statutem Miasta Poznania i statutami poznańskich rad osiedli wniosek o nadanie nazwy skweru powinien uwzględniać opinię odpowiedniej rady osiedla. "Tymczasem głos lokalnej społeczności został w przypadku skweru Kaczyńskich pominięty i Radzie Osiedla Stare Miasto nie dano możliwości na wypowiedzenie się, wobec czego wniosek o nadanie nazwy nie spełniał warunków proceduralnych" – zaznaczono w komunikacie.

"Społeczność staromiejska Poznania, reprezentowana przez radnych Osiedla Stare Miasto, liczy zatem na stwierdzenie przez sąd nieważności uchwały Rady Miasta Poznania, podjętej z naruszeniem zasad obowiązujących i stosowanych w Mieście Poznaniu" - podano.

Radni PiS: Dochowano wszelkich wymogów proceduralnych

Przewodnicząca klubu PiS w Radzie Miasta Poznania Klaudia Strzelecka powiedziała w środę PAP, że przy uchwalaniu nazwy skweru zostały zachowane wszystkie wymogi. "Rada osiedla otrzymała projekt uchwały w terminie. Nie skorzystała z prawa wydania opinii w tej sprawie przed sesją Rady Miasta Poznania. Opinia rady osiedla nie jest obligatoryjna przy podejmowaniu uchwał nazewniczych. Wracanie do tej sprawy w przeddzień otwarcia skweru wystawia świadectwo intencji autorom pomysłu, nie ma sensu tego komentować" - powiedziała.

Wiceprzewodniczący Rady Osiedla Stare Miasto Tomasz Dworek zaznaczył w rozmowie z PAP, że rada osiedla jest ciałem kolegialnym i, aby przedyskutować sprawę, musi się zebrać. Dodał, że w przypadku zaskarżonej uchwały zmieniano m.in. kolejność wymienienia patronów, a projekt był procedowany z kilkoma modyfikacjami dotyczącymi m.in. wielkości i lokalizacji skweru. Ta uchwała nie została de facto przez Radę Osiedla Stare Miasto zaopiniowana. Co więcej prośba o opinię do tej ostatecznej wersji projektu dotarła do rady osiedla już po przegłosowaniu jej w radzie miasta - podkreślił. Dworek dodał, że korespondencja ws. skweru adresowana do rady osiedla była kierowana do dyrektora Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Urzędu Miasta Poznania.

W czerwcu za uchwałą dotyczącą nazwania skweru zagłosowało 22 radnych z klubów PiS, KO i Wspólny Poznań, pięcioro wstrzymało się od głosu, a siedmioro radnych było przeciw. Wcześniej projekt radnych Prawa i Sprawiedliwości poparł m.in. prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak (KO). Jeśli chcemy miasta otwartego, w którym każdy będzie czuł się dobrze, musimy akceptować różnorodność poglądów - argumentował.

Prezydent Lech Kaczyński i jego małżonka Maria zginęli w katastrofie smoleńskiej 10 kwietnia 2010 r.