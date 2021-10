Müller był pytany przez dziennikarzy w Sejmie, kiedy zostaną przeprowadzone zapowiadane zmiany personalne w rządzie. - Myślę, że - tak jak zapowiadaliśmy to ostatnio - do końca października te zmiany, te korekty w rządzie zostaną dokonane. W tej chwili spodziewam się, że to będzie w przyszłym tygodniu - powiedział rzecznik rządu.

Zmiany w rządzie zapowiadane są przez Zjednoczoną Prawicę od czasu opuszczenia obozu rządzącego przez Porozumienie Jarosława Gowina, który odszedł z rządu - z funkcji wicepremiera oraz ministra rozwoju, pracy i technologii - razem z niektórymi współpracownikami, ale ostatecznie większość wiceministrów wywodzących się z ugrupowania byłego wicepremiera pozostała w Zjednoczonej Prawicy przechodząc do klubu parlamentarnego PiS.

W ramach zmienionej formuły Zjednoczona Prawica może przyłączyć m.in. Partię Republikańską założoną przez europosła Adama Bielana oraz funkcjonującą jako zespół parlamentarny formację OdNowa RP wiceszefa MON Marcina Ociepy.