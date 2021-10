"To bierze się głównie z naszej głupoty. Przez ostatnie 4-5 miesięcy zajmowaliśmy się głównie sobą i opowiadaliśmy o sobie różne bzdury. To zawsze jest tak, że jak partia zaczyna się zajmować sobą, a nie zajmuje się rzeczami, które interesują elektorat, to dostaje po głowie" - stwierdził w RMF FM Włodzimierz Czarzasty, pytany o słabe wyniki Lewicy w sondażach.

Elektorat Lewicy oceniam na ok 20 proc., jeżeli mamy mniej to znaczy, że nabroiliśmy. Teraz trzeba się wziąć do roboty - powiedział w RMF FM Czarzasty. Nie mam poczucia, że ciągnę Lewicę w dół, i nie wynika to z mojej arogancji. Podejmowałem trudne decyzje. Jeżeli za pół roku też tak będzie, to nie będzie dobrze - mówił. Uważam, że bez Lewicy nie da się stworzyć rządu demokratycznego. Za dwa lata do Sejmu wejdzie PO, Hołownia, Lewica i PSL - powiedział Czarzasty.