Jest to komentarz do wymiany zdań, do jakiej doszło między posłanką, a Radosławem Sikorskim. "Herr Lord" – napisała Kempa, "walnij się w zatłuszczony łeb" – odpowiedział Sikorski.

Reklama

Kempa o Sikorskim

Nie życzę tego żadnej kobiecie nawet, jeśli byłaby największym adwersarzem, żeby była tak potraktowana, jak ja przez pana Sikorskiego – komentowała wiceszefowa Solidarnej Polski.

Było to dla mnie bardzo przykre. Zaprezentowałam piękną, polską flagę w dobie, kiedy Polska była poniewierana w Parlamencie Europejskim. To piękny gest Lasów Państwowych i nie wymagał komentarza pana Sikorskiego –powiedziała Kempa w Radiu ZET.

Sikorski musi się nauczyć poziomu - dodała.

On woli dziękować von der Leyen za to, że będzie karać Polskę, niż bronić Polski i jej interesu. Różnie traktuje kobiety: jednym dziękuje za karanie Polski, innych obraża za to, że pokazują flagę Polski – dodała. Widziałam kiedyś badania, które pokazywały, że zwolennicy PO są bardziej skłonni dehumanizować swojego adwersarza politycznego, niż zwolennicy PiS i prawicy – podsumowała w Radiu ZET