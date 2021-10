"Chciałabym, by prezydent stolicy Rafał Trzaskowski był w końcu stanowczy i nie zgodził się, by przez Warszawę szły grupy osób krzyczących "śmierć wrogom ojczyzny"; takie hasła nie powinny się pojawiać" - powiedziała posłanka Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus, odnosząc się do Marszu Niepodległości.

Chciałabym, żeby prezydent Trzaskowski był w końcu stanowczy i twardo powiedział, że nie zgadza się na to, żeby przez Warszawę 11 listopada szły grupy osób, które krzyczą "śmierć wrogom ojczyzny" i wykrzykują hasła, które już nigdy na ulicach Warszawy, ani w ogóle w Polsce nie powinny się pojawiać. Tu powinna być taka bardzo stanowcza reakcja - powiedziała Scheuring-Wielgus we wtorek w rozmowie z portalem Onet.pl pytana o kwestię "Marszu Niepodległości". Reklama W poniedziałek wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł poinformował PAP o podpisaniu decyzji o rejestracji zgromadzenia cyklicznego "Marsz Niepodległości". Decyzja w tej sprawie została wydana na trzy lata. W ubiegłym tygodniu media informowały o zgłoszeniu przez osobę prywatną innego zgromadzenia na trasie i w terminie, gdy w Warszawie cyklicznie odbywał się Marsz Niepodległości - w przypadku braku uznania Marszu za imprezę cykliczną, zgłoszone wcześniej wydarzenie miałoby nad nim pierwszeństwo. Marsz Niepodległości zgromadzeniem cyklicznym. Radziwiłł podpisał wniosek Zobacz również Posłanka Lewicy podkreśliła, że co roku bierze udział w demonstracjach sprzeciwiających się Marszowi Niepodległości. Wyraziła solidarność z osobami z grupy pod nazwą "Kobiety z Mostu", które zgłosiły swoją imprezę w tym samym miejscu i czasie, by przeszkodzić w organizacji "Marszu".