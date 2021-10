We wtorek o godz. 17 prezydent Andrzej Duda dokona zmian w składzie rządu. Rekonstrukcja była zapowiadana od czasu opuszczenia koalicji rządzącej przez Porozumienia Jarosława Gowina.

Zmiany w rządzie

Według portalu wPolityce.pl spodziewane zmiany w rządzie mają objąć m.in. ministerstwa: klimatu i środowiska oraz rolnictwa i rozwoju wsi. Pierwszym z tych resortów - zamiast Michała Kurtyki - miałaby pokierować b. wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Anna Moskwa, a drugim - obecny szef sejmowej Komisji Finansów Publicznych Henryk Kowalczyk, zastępując Grzegorza Pudę.

Kosiniak-Kamysz pytany we wtorek w programie Tłit WP, jak ocenia przyszłego ministra rolnictwa, którym najprawdopodobniej zostanie Henryk Kowalczyk ocenił, że to pokazuje, iż wniosek PSL o odwołanie ministra Pudy był skuteczny. Widać, że rządzący przyznają się do błędu i że mamy dobre tutaj wyczucie - powiedział szef ludowców.

Według niego, tak naprawdę niewielu wie, kto jest obecnie ministrem rolnictwa. Bo pan minister Puda raczył raz zaszczycić na przykład Wysoką Izbę w Sejmie swoją wypowiedzią, tylko jak był ten nasz wniosek o jego odwołanie - powiedział Kosiniak-Kamysz.

W połowie września Sejm odrzucił złożony w sierpniu przez PSL wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorza Pudy. We wniosku ludowcy podkreślili, że odkąd Puda został ministrem w październiku ubiegłego roku MRiRW "nie przygotowuje projektów legislacyjnych, nie prowadzi dialogu z rolnikami, z organizacjami rolniczymi. "10 miesięcy nic nierobienia to kpina z polskich rolników" - napisali politycy w uzasadnieniu.