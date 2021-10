Ponad połowę lotów o statusie HEAD, który przysługuje najważniejszym osobom w państwie, odbył prezydent Andrzej Duda. Zgodnie z ustawą o lotach najważniejszych osób w państwie, każdy lot „Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej jest lotem wykonywanym w misji oficjalnej”. Nawet jeśli więc prezydent leci na weekend do swojego rodzinnego Krakowa, co zdarza mu się często, zgodnie z procedurą ten lot musi mieć status HEAD, co wiąże się z zaostrzonymi wymogami bezpieczeństwa m.in. dodatkowym sprawdzeniem przed lotem i przygotowaniem zapasowego statku (jeśli jest to możliwe). To samo dotyczy też np. lotów do rezydencji w Juracie.

Loty premiera

Drugą osobą najczęściej korzystającą z tego typu lotów HEAD jest premier Mateusz Morawiecki. W jego wypadku są to często loty tam i z powrotem jeszcze tego samego dnia do Gdańska, Katowic czy Wrocławia. Ale w tych podróżach pojawiają się też tak nietypowe lokalizacje jak podolsztyńskie Gryźliny, lotnisko wojskowe w Mirosławcu czy też przelot do Krynicy na Forum Ekonomiczne.

Tomasz Grodzki i Elżbieta Witek

Tzw. drugą osobą w państwie jest marszałek sejmu Elżbieta Witek. Ona jednak ze statków powietrznych do lotów HEAD korzystała zaledwie dwa razy – 1 września 2020 r. i 1 września 2021 r. odbyła loty z Gdańska do Katowic. Rok temu tego dnia uczestniczyła w rozpoczęciu roku w szkole we Włoszczowej, a w tym roku w IV LO w Częstochowie. Znacznie częściej latał marszałek senatu Tomasz Grodzki. Jego przeloty były związane głównie z wizytami w innych krajach m.in. w Budapeszcie, Wiedniu czy Stanach Zjednoczonych. Takich lotów było w sumie 10, czasem zahaczały o jego rodzinny Szczecin.

Centralny Rejestr Lotów HEAD

Centralny Rejestr Lotów HEAD funkcjonuje od 15 kwietnia 2020 r. i zgodnie z ustawą zawiera następujące dane o lotach statków powietrznych o statusie HEAD: datę, miejsce startu i lądowania statku oraz miejsca międzylądowań oraz imiona i nazwiska pasażerów lotu. Nie zawiera danych załogi statku czy funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa będących na pokładzie.

W szczególnych przypadkach szefowie Kancelarii Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej mogą wnioskować o wyłączenie wskazanych danych z publicznego udostępnienia, ze względu na ważny interes państwa lub bezpieczeństwo pasażera. To samo może zrobić KPRM, który Rejestr prowadzi i na pisemny wniosek udostępnia dane w nim zawarte.

Rejestr obejmuje tylko loty HEAD. Loty np. wicepremierów czyli Jarosława Kaczyńskiego czy Jacka Sasina nie znajdą się więc w tym rejestrze. To rozwiązanie zostało wprowadzone po tym gdy głośno stało się o lotach byłego już marszałka sejmu Marka Kuchcińskiego z Prawa i Sprawiedliwości, który państwowe statki powietrzne traktował jak prywatną taksówkę i wraz z rodziną regularnie latał na linii Warszawa – Podkarpacie. Dzięki wykazowi lotów taką sytuację trudniej trzymać w tajemnicy.