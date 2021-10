Kowalczyk we wtorek został powołany na nowego wicepremiera, ministra rolnictwa w rządzie Mateusza Morawieckiego.

Reklama

W środę w rozmowie z RMF FM, został zapytany o to, czy była premier Beata Szydło dzwoniła do niego z gratulacjami. Tak. Wiele osób dzwoniło z gratulacjami - powiedział Kowalczyk.

Zapewnił, że "pracuje dla Polski" (...) w ramach bliskiego sojuszu i z Beatą Szydło, i z premierem Morawieckim - każdy premier dla mnie jest bardzo ważny" - oświadczył.

Dopytywany, czy są przyjaciółmi z Szydło, odparł: Jesteśmy przyjaciółmi, ale w fazie zawodowej, politycznej - nie prywatnie.

Szydło na prezydenta?

Kowalczyk został zapytany o to, czy Szydło byłaby dobrą kandydatką na prezydenta. Myślę, że niezłą - odparł. Jak tłumaczył, "po pierwsze kobieta, jeszcze chyba nie mieliśmy kandydatki, poważnej kandydatki, która byłaby z szansami na zwycięstwo". Myślę, że to by było ciekawe rozwiązanie - ocenił.

Dopytywany, czy wspierałby Szydło w potencjalnym kandydowaniu na prezydenta odparł: Na pewno bym wspierał. Zresztą, ja będę wspierał każdego kandydata, którego wyasygnuje Prawo i Sprawiedliwość - zapewnił.