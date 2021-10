W czwartek prezes PiS Jarosław Kaczyński poinformował, że została zawarta umowa polityczna między PiS, a stowarzyszeniem OdNowa o współpracy we wspólnym klubie. - Będziemy wspólnie startowali w wyborach; w porozumieniu są zawarte uzgodnienia dotyczące kandydata na prezydenta Warszawy - powiedział Kaczyński.

Marcin Ociepa - wiceszef MON i prezes stowarzyszenia OdNowa RP, które założyli byli politycy Porozumienia Jarosława Gowina - powiedział, że porozumienie sprowadza się przede wszystkim do uzgodnień programowych. - Szliśmy do wyborów wspólnie z programem Zjednoczonej Prawicy, więc będziemy go dalej popierać - podkreślił.

"Za to należy im podziękować"

- Bardzo się cieszymy - jako dotychczasowi twórcy, członkowie Zjednoczonej Prawicy, jako PiS - że ten kryzys koalicyjny okazał się kryzysem krótkotrwałym i zakrojonym dość wąsko - powiedział Fogiel w piątek w Programie Pierwszym Polskiego Radia.

- To znaczy, że znaleźli się posłowie nawet pośród byłych współpracowników Jarosława Gowina, dla których jednak ważniejszy jest program, ważniejsza jest praca dla naszych obywateli, niż personalne ambicje ich byłego lidera - dodał wicerzecznik PiS. Według niego, jest to coś "bardzo pozytywnego". - Z tego należy się cieszyć i za to należy też im podziękować - podkreślił Fogiel.

Poseł zwrócił uwagę, że proces formowania się Zjednoczonej Prawicy "w zasadzie jest na ukończeniu". - Stabilizuje się ta ostateczna formuła Zjednoczonej Prawicy. Chociaż oczywiście mówiliśmy to niejednokrotnie, jeżeli są jakieś środowiska, które są otwarte na realizację dobrego programu dla Polski, na wspieranie Polskiego Ładu, to nasze drzwi nigdy nie są zamknięte dla kogoś, kto chce pracować dla Polski - zaznaczył Fogiel.

"Opozycja próbowałaby to wykorzystać"

- My musimy pamiętać, że przyzwyczailiśmy się do tego, że przez ostatnie sześć lat byliśmy w bardzo komfortowej sytuacji, ale też niecodziennej z punktu widzenia polskiego parlamentaryzmu, to znaczy, że zapleczem rządowym był tylko jeden klub parlamentarny, bo taką większość zdobyło Prawo i Sprawiedliwość. W wyniku wolty pana byłego wicepremiera Jarosława Gowina, ta sytuacja uległa zmianie, ale rzeczywiście, to wsparcie z poza klubu - jak pokazują głosowania - jest absolutnie wystarczające do tego, żeby ta większość była i była stabilna - podkreślił wicerzecznik PiS.

Jego zdaniem, gdyby było inaczej, "to opozycja dość szybko próbowałaby to wykorzystać". - To, że się tak nie dzieje świadczy o fakcie, że jeśli chodzi o problemy z większością, to ich nie ma - powiedział Fogiel.

Na początku września politycy związani w przeszłości z Porozumieniem Jarosława Gowina - oprócz Marcina Ociepy, również posłowie: Anna Dąbrowska-Banaszek, Grzegorz Piechowiak, Wojciech Murdzek, Andrzej Gut-Mostowy oraz senator Tadeusz Kopeć powołali stowarzyszenie OdNowa RP.