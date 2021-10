W piątek Sąd Apelacyjny utrzymał w mocy decyzję wojewody mazowieckiego o uchyleniu rejestracji zgromadzenia cyklicznego Marsz Niepodległości. Po tej informacji szef stowarzyszenia Marsz Niepodległości Robert Bąkiewicz poinformował, że mimo to przemarsz 11 listopada odbędzie się planową trasą w Warszawie.

Tusk o Marszu Niepodległości

Ja uważam, że ci, którzy są organizatorami tego marszu - pan Bąkiewicz, jego ideowi pobratymcy i koledzy, oni tak naprawdę będą szli w marszu wstydu - skomentował Tusk na piątkowej konferencji prasowej.

Jak dodał, "myśli i pozytywne emocje wszystkich przyzwoitych Polek i Polaków będą przy pani Wandzie (Traczyk-Stawskiej) i innych bohaterach powstania (warszawskiego), a nie przy tych ludziach, którzy na naszych oczach zmieniają polski patriotyzm na bardziej brutalną wersję polskiego nacjonalizmu".

Organizatorzy Marszu Niepodległości zmieniają polski patriotyzm w najbardziej brutalną wersję polskiego nacjonalizmu – ocenił w piątek przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk.

Decyzję wojewody mazowieckiego o rejestracji na kolejne 3 lata zgromadzenia cyklicznego Marsz Niepodległości Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił w środę, uwzględniając odwołanie warszawskiego ratusza w tej sprawie. Sędzia Andrzej Sterkowicz uzasadniając to postanowienie podkreślił, że zgodnie z przepisami o wyrażenie zgody na cykliczne organizowanie zgromadzeń można zwrócić się, jeżeli zgromadzenia są organizowane przez tego samego organizatora, co najmniej raz w roku przez ostatnie trzy lata. Sędzia przypomniał, że prezydent Warszawy w 2020 r. wydał decyzję o zakazie organizacji Marszu Niepodległości, którą podtrzymały sąd dwóch instancji. Dlatego, według sądu okręgowego, marsz z 2020 r. miał charakter nielegalny. W konsekwencji ubiegłoroczny marsz nie był wydarzeniem, które uprawnia do zezwolenia na organizację zgromadzenia o charakterze cyklicznym.

Na tę decyzję zażalenia złożyli wojewoda i organizator Marszu Niepodległości.

Od 2011 organizatorem Marszu Niepodległości jest Stowarzyszenie Marsz Niepodległości. Zgodnie z deklaracją organizatorów Marsz jest elementem świętowania obchodów Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada oraz demonstracją przywiązania do polskiej tradycji i patriotyzmu. Przeciwnicy marszu zarzucają mu promowanie faszyzmu i antysemityzmu, a także rasizmu.