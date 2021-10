Robert Bąkiewicz zapowiedział w piątek złożenie cywilnych pozwów wobec osób, u których "poziom kłamstw i oszczerstw wykluczających nas (Stowarzyszenia Marsz Niepodległości - PAP) z przestrzeni publicznej przybrał tak ogromne miary jak nigdy dotąd".

Reklama

Uważamy, że najwyższa pora, żeby winni ponieśli konsekwencje. Ordo Iuris będzie reprezentowało nasze interesy - dodał Bąkiewicz.

Wyjaśnił, że zamierza pozwać polityków i dziennikarzy oraz media. Będziemy występowali przeciw następującym osobom: pan Władysław Frasyniuk, pan poseł Dariusz Joński, pan poseł Michał Szczerba, pani Wielowiejska, Gazeta Wyborcza, Onet, TVN - zapowiedział.

Petycja ws. przeprosin dla Bąkiewicza

Przedstawiciel Ordo Iuris stwierdził, że Instytut postanowił pomóc szefowi Stowarzyszenia. Uważamy, że doszło do naruszenia dóbr osobistych pana Roberta Bąkiewicza. Atak w tym momencie jest wycelowany w jedną osobę, ale cel jest inny. To Marsz Niepodległości - zaznaczył adwokat Filip Wołoszczak.

Beata Trochonowska z Ordo Iuris poinformowała, że na stronie Instytutu jest zamieszczony link do petycji, pod którą można się podpisać. To list otwarty do redakcji Gazety Wyborczej, TVN i RASP (Onet) zawierający żądanie m.in. przeproszenia Roberta Bąkiewicza.