"Najpierw zwracają się do mnie per Herr, potem nagonkę robi @TVP_Info a następnie mam kolejny anonim od ich zwolenników. Informuję @pisorgpl, @KurskiPL i @BeataKempa_MEP, że jeśli któryś z tych świrów przejdzie od słów do czynów to moja rodzina uzna was za współodpowiedzialnych. Zgłosiłem na Polska Policja" - napisał Radosław Sikorski na Facebooku.

Sikorski dostał groźby śmierci

Radosław Sikorski zbierał w poniedziałek 1 listopada pieniądze na odnowienie nagrobków na cmentarzu Starofarnym w Bydgoszczy.

"Ty szwabska k... Jakim prawem pojawiasz się na cmentarzu polskich Bohaterów i bezcześcisz go?" – czytamy w e-mailu.

W mailu pojawiają się groźby śmierci wobec Sikorskiego. Autor anonimu nawiązał do zabójstwa prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.

"Wpakuję ci nóż desantowy w brzuch, jak Stefan W... temu s......... Adamowiczowi" - czytamy.

Weterance powstania warszawskiego Wandzie Traczyk-Stawskiej również grozi śmiercią.

"Wandę Traczyk-Stawską też zabiję przed 11 listopada" - czytamy w mailu.

Kolejni politycy dostają groźby

Nie tylko Radosław Sikorski otrzymał groźby śmierci.

"Bez komentarza. Podaję do publicznej wiadomości" - napisał na TT Paweł Kowal publikując e-mail z groźbą.

"Nie jesteś sam. Jest takich więcej" - odpowiedziała na wpis posłanka Katarzyna Lubnauer.