Lider PO Donald Tusk otrzymał list z pogróżkami. Według niego w Polsce narasta fala nienawiści, za którą odpowiedzialny jest prezes PiS. "Jarosławie Kaczyński, jesteś za to bezpośrednio odpowiedzialny - jako szef obozu władzy i jako wicepremier do spraw bezpieczeństwa" - oświadczył we wtorek Tusk.

Obraźliwe listy, których autor grozi adresatom śmiercią, otrzymało we wtorek wielu polityków opozycji i dziennikarzy. Reklama Tusk dostał anonim z pogróżkami Donald Tusk przypomniał w krótkim nagraniu zamieszczonym we wtorek wieczorem na Twitterze, że zamordowany w 2019 r. prezydent Gdańska Paweł Adamowicz miałby dziś 56 lat. I właśnie - jak dodał - w dniu jego urodzin otrzymał list. Zacytował też fragmenty wiadomości, które - jak zastrzegł - "nadają się do zacytowania". Wpakuję Ci nóż desantowy w brzuch, jak Stefan Wilmont temu - tu wulgaryzm - Adamowiczowi - powiedział Tusk, przytaczając jedną z fraz korespondencji. Sikorski publikuje anonim. "Wpakuję ci nóż w brzuch, jak Adamowiczowi" Zobacz również Według niego autor zamieścił też groźby pod adresem bohaterki Powstania Warszawskiego Wandy Traczyk-Stawskiej. Ją też zabiję przed 11 listopada, pomogę oczyścić mój kraj, zostanę bohaterem jak Stefan Wilmont. I kończy się list słowami: +jesteś skazany na śmierć za zdradę ojczyzny. Wyrok wydano w imieniu Polski podziemnej+ - cytował lider PO. Zaznaczył, iż nie jest to pierwszy list z pogróżkami, jaki do tej pory otrzymał. Ale w ostatnich miesiącach, tygodniach jest niepojąco więcej tego typu korespondencji. W Polsce narasta fala nienawiści, pogardy, coraz częściej także przemocy - zauważył Tusk. Reklama Jego zdaniem odpowiedzialny jest za to prezes PiS. Jarosławie Kaczyński, jesteś za to bezpośrednio odpowiedzialny - jako szef obozu władzy i jako wicepremier do spraw bezpieczeństwa. Jesteś odpowiedzialny za narastanie tej fali, za rosnący niepokój, rosnący strach. Nie zostawimy tej sprawy, nie będziemy milczeć i wiedz jedno - nie damy się zastraszyć - zapewnił Tusk. Listy z pogróżkami otrzymali we wtorek m.in. b. szef MSZ, europoseł Radosław Sikorski oraz posłowie KO: Dariusz Joński i Paweł Kowal. W związku z groźbami Joński zawiadomił prokuraturę. Olga Papiernik