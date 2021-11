Wielu polityków otrzymało obraźliwe wiadomości z pogróżkami. Wśród nich jest m.in. lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. Autor listu, którego szuka policja, groził także Katarzynie Lubnauer, Pawłowi Kowalowi, Radosławowi Sikorskiemu i Dariuszowi Jońskiemu. Niektórzy z polityków zamieściła fragmenty listu w mediach społecznościowych.

W nagraniu na Twitterze fragment z listu zacytował też Donald Tusk: "Wpakuję Ci nóż desantowy w brzuch, jak Stefan W. temu - tu wulgaryzm - Adamowiczowi" - cytował Tusk. Podobne pogróżki - zauważył - dotyczyły bohaterki Powstania Warszawskiego Wandy Traczyk-Stawskiej. "Ją też zabiję przed 11 listopada, pomogę oczyścić mój kraj, zostanę bohaterem jak Stefan W. I kończy się list słowami: "jesteś skazany na śmierć za zdradę ojczyzny. Wyrok wydano w imieniu Polski podziemnej" - cytował lider PO.

W nagraniu Tusk zwrócił się do Jarosława Kaczyńskiego: "Jarosławie Kaczyński, jesteś za to bezpośrednio odpowiedzialny. Jako szef obozu władzy i jako wicepremier do spraw bezpieczeństwa. Jesteś odpowiedzialny za narastanie tej fali. Za rosnący niepokój, rosnący strach".

Swoje nagranie Donald Tusk umieścił w mediach społecznościowych w dniu urodzin zamordowanego w 2019 r. prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.

Ziobro: Szczyt cynizmu!

Nagranie Tuska skomentował Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości i prokurator generalny. "Szczyt cynizmu! Gdzie był Donald Tusk, kiedy jego polityczny wychowanek J. Palikot mówił na wieczorze wyborczym PO: 'zastrzelimy Jarosława Kaczyńskiego, wypatroszymy i skórę wystawimy na sprzedaż'?! Kilka miesięcy później próbował tego dokonać członek PO - Ryszard Cyba" - napisał Ziobro, przywołując atak na łódzkie biuro PiS w październiku 2010 roku.

W innym wpisie Ziobro napisał: "Zaduszki to dzień, gdy Polacy wspominają zmarłych i oddają im szacunek, a nie żerują na ich śmierci, jak D. Tusk przywołujący śp. P. Adamowicza, by atakować J. Kaczyńskiego. Dość tej szczujni! Trzeba opamiętania"!

Ziobro zadeklarował, że w sprawie listu, o którym mówił Donald Tusk, prokuratura rozpocznie postępowanie.