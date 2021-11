Z badania przeprowadzonego przez pracownię Social Changes na zlecenie portalu wPolityce.pl wynika, że gdyby wybory do parlamentu odbyły się w najbliższą niedzielę, 39 proc. badanych oddałoby swój głos na Zjednoczoną Prawicę. To dokładnie tyle samo, ile w poprzednim badaniu, przeprowadzonym na zlecenie portalu pod koniec października.

Chęć głosowania na Koalicję Obywatelską deklaruje natomiast 25 proc. respondentów, co oznacza w stosunku do poprzedniego badania spadek o 1 punkt procentowy.

Bez zmian pozostaje poparcie dla Polski 2050 Szymona Hołowni, które utrzymuje się na poziomie 12 proc. Konfederację popiera z kolei 9 proc. badanych, czyli mniej o 1 punkt procentowy. Poparcie dla Lewicy pozostaje bez zmian - chęć oddania głosu na to ugrupowanie nadal deklaruje 8 proc. badanych.

Poniżej progu wyborczego znalazły się pozostałe uwzględnione w badaniu ugrupowania. Zarówno Kukiz‘15, jak i Polskie Stronnictwo Ludowe mogą liczyć na 2 proc. głosów, czyli tyle samo, ile w poprzednim badaniu.

Z kolei Porozumienie Jarosława Gowina popiera 1 proc. respondentów. W poprzednim badaniu ugrupowanie to uzyskało 0 proc. wskazań.

Frekwencja w wyborach

W sondażu dla wPolityce.pl zbadano również deklarowaną frekwencję w wyborach. Gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, do urn poszłoby 62 proc. badanych (to wzrost o 2 punkty procentowe), przy czym 46 proc. badanych odpowiedziało - że zdecydowanie tak, a 16 proc. - że raczej tak.

33 proc. respondentów natomiast deklaruje, że nie weźmie udziału w wyborach, z czego 15 proc. odpowiedziało, że zdecydowanie nie, a 18 proc. - że raczej nie. Pozostałe 5 proc. badanych jest w tej kwestii niezdecydowana.

Badanie Social Changes na zlecenie portalu wPolityce.pl zostało zrealizowane metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na panelu internetowym. Badanie zostało przeprowadzone w dniach od 29 października do 2 listopada 2021 roku na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie Polaków 1059 osób.