"PiSowska arogancja i chamskie zachowanie w stosunku do kobiet. Wicemarszałek Ryszard Terlecki rozmawia z panią Magdą z Krakowa i jej siostrą. Szokujące" - takim komentarzem Barbara Nowacka opatrzyła zamieszczone przez siebie wideo.

Reklama

"Chciałabym tylko powiedzieć, że to, co dzieje się w kraju, to, co robicie kobietom, to jest po prostu karygodne" - słyszymy kobiecy głos na nagraniu. Polityk PiS w tym czasie spogląda w telefon, zaś po chwili zwraca się do kobiety słowami: "Jest pani kretynką".