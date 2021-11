- Chciałabym tylko powiedzieć, że to, co się dzieje w kraju, to, co robicie kobietom, to jest po prostu karygodne - mówi na filmiku kobieta, zwracając się do Ryszarda Terleckiego.

- Jest pani kretynką - odpowiada jej wicemarszałek.

Do sytuacji doszło w jednej z krakowskich galerii handlowej.

Barbara Nowacka przekazała, że sprawie zachowania wicemarszałka zostanie złożony wniosek do Komisji Etyki Poselskiej.

Sprawę skomentował inny wicemarszałek Sejmu – przewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty. - Każdy bierze odpowiedzialność za swoje słowa, marszałek też musi wziąć odpowiedzialność za swoje słowa – stwierdził.