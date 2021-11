Od dziś idziemy na wojnę z Prawem i Sprawiedliwością. Na wojnę, w której będziemy walczyć o sprawy podstawowe – mówił po ogłoszeniu wyników wyborów poseł Andrzej Szejna.

Będziemy walczyć o nasze członkostwo w Unii Europejskiej - to lewica wprowadziła Polskę do UE, a PiS chcę ją z niej wyprowadzić. Będziemy walczyć o prawa kobiet. Niedawana tragedia dotycząca pani Izabeli z Pszczyny przekonuje nas do tego, że przestajemy żyć w kraju, w którym panuje demokracja, poszanowanie i prawo do samodecydowania kobiet, również przestają działać pewne odruchy humanitarne. Do tego doprowadził PiS – powiedział Szejna.

Poseł dodał, że Nowa Lewica będzie także "walczyć z PiS" o lepszą służbę zdrowia, demokrację, konstytucję oraz prawa ludzi z niepełnosprawnościami i osób młodych.

Im silniejsza i sprawna lewica, tym większa szansa na bardzo dobry wynik w następnych wyborach – powiedział Grzegorz Żmuda, nowy współprzewodniczący świętokrzyskich struktur Nowej Lewicy z ramienia Wiosny.

Od poniedziałku podwijamy mankiety i bierzemy się do ciężkiej pracy. Chcemy dotrzeć do każdego małego miasteczka, miasta, powiatu, każdego sołectwa i spotkać się z ludźmi po to, żeby przekonywać ich do głosowania po stronie lewicy – dodał.

Podczas kongresu wybrano także wiceprzewodniczących Nowej Lewicy w Świętokrzyskiem - po pięć osób z frakcji Wiosny i SLD, wśród nich znaleźli się m.in. wiceprezydent Kielc Marcin Chłodnicki (SLD) i Krzysztof Adamski (Wiosna).

Kongres Nowej Lewicy wybrał lubelskie władze regionalne

W niedzielę na konferencji prasowej, w trakcie kongresu regionalnego Nowej Lewicy na Lubelszczyźnie poinformowano, że współprzewodniczącymi partii w regionie zostali poseł Lewicy Jacek Czerniak i działaczka partii Wiosna Sylwia Buźniak.

Jak przekazał Czerniak, struktury Nowej Lewicy liczą łącznie 1400 osób w województwie lubelskim. W kongresie wzięło udział ponad 150 delegatów, którzy dyskutowali o kwestiach programowych Nowej Lewicy, poświęconych m.in. równości czy gospodarce.

Mamy dużo pracy. Potrzebujemy dotrzeć do każdej najmniejszej wsi, gminy z naszym programem. Będziemy rozmawiać z ludźmi, bo lewica jest zawsze tam, gdzie społeczeństwo nas potrzebuje. Tak, jak byliśmy wczoraj na proteście w imieniu zmarłej Izy, tak jak jesteśmy w Zamościu, gdzie trzeba ratować szpital pediatryczny – dodała Buźniak.

W kongresie Nowej Lewicy w Lublinie wzięli udział również sekretarz Nowej Lewicy Marcin Kulasek oraz wiceprzewodniczący Nowej Lewicy Arkadiusz Iwaniak