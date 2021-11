Na krótkim filmie upublicznionym w piątek w mediach społecznościowych przez liderkę Inicjatywy Polska, posłankę Koalicji Obywatelskiej Barbarę Nowacką, zarejestrowano wymianę zdań między wicemarszałkiem Sejmu Ryszardem Terleckim a przechodzącą kobietą, która miała odbyć się w jednej z krakowskich galerii handlowych.

Chciałam tylko powiedzieć, że to, co dzieje się w kraju, to, co robicie kobietom jest po prostu karygodne - mówi na filmie kobieta, zwracając się do polityka. Jest pani kretynką - słychać odpowiedź wicemarszałka.

Przeprosiny? Terlecki: To bezczelność. Nasłuchały się Tuska

Terlecki został zapytany w poniedziałek przez dziennikarkę w Sejmie, czy zamierza przeprosić kobietę, którą obraził. To jest bezczelność, co pani mówi - odpowiedział.

Jakieś kobiety się nasłuchały Tuska i myślą, że chamstwem i agresją zdobywa się popularność - podkreślił. Napadły mnie i moją żonę, przypadkowo zbiegowisko się zrobiło - dodał wicemarszałek. Jest to ordynarne chamstwo i to, co usłyszały, to jest najdelikatniejsze, co można na ten temat powiedzieć - ocenił polityk PiS.