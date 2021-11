Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn przekazał w poniedziałek rano, że duża grupa migrantów planuje przekroczyć granicę Białorusi z Polską. Informację na ten temat Żaryn przekazał na Twitterze, a do wpisu dołączył film, na którym widać, jak wzdłuż drogi maszeruje grupa kilkuset osób z bagażami.

Podczas rozmowy w Programie Pierwszym Polskiego Radia Fogiel zaznaczył, że informacje w tej sprawie są analizowane, a rozwój sytuacji jest na bieżąco monitorowany. Jeżeli to byłaby rzeczywiście tego typu desperacka próba ze strony reżimu Łukaszenki, to mam nadzieję, że byłoby to zgodnie z powiedzeniem, że +najciemniej jest przed świtem+, że ta liczba migrantów, którą Łukaszenka sobie ściągnął do Mińska, licząc, że wyśle ich przez Polskę dalej do Europy, że może ona jest już dla niego trudna do utrzymania w ryzach- powiedział.

Na uwagę, że część opozycji zarzuca polskiemu rządowi podejmowanie działań wobec migrantów "w sposób niehumanitarny", poseł PiS odparł, że przede wszystkim granica państwa, to nie są drzwi obrotowe do supermarketu. To jest granica polskiego państwa i w tym wypadku również granica Unii Europejskiej. I są procedury przekraczanie granic, ale one na pewno nie polegają na nielegalnym przedzieraniu się poza przejściem granicznym - podkreślił.

"Bardzo wygodna postawa +wyższości moralnej +"

Przypomniał też konsekwencje faktu, że Polska jest w strefie Schengen i skrytykował tych, którzy "tak radośnie" postulują wpuszczenie każdego migranta, a jednocześnie cieszą się, że Polska jest w strefie Schengen, dzięki czemu Polacy mogą na jej obszarze podróżować bez kontroli granicznej. To jest zresztą bardzo wygodna postawa +wyższości moralnej z ciepłego fotela we własnym domu+, bez żadnej wiedzy i bez żadnego rozeznania o co naprawdę chodzi, z czym mamy do czynienia i co się dzieje - powiedział poseł PiS.

Fogiel podkreślił, że jednym z warunków istnienia strefy Schengen jest zdecydowane wzmocnienie i ochrona granic zewnętrznych Unii Europejskiej. Jeżeli granice zewnętrzne Unii nie będą szczelne, to z Schengen możemy się pożegnać - przestrzegał. Czy tego chcą ci ludzie? - pytał.

Premier Mateusz Morawiecki zwołał na godz. 13 posiedzenie sztabu kryzysowego. Poza szefem rządu wezmą w nim udział: wicepremier Jarosław Kaczyński, szef MSWiA Mariusz Kamiński, szef MON Mariusz Błaszczak oraz przedstawiciele służb.