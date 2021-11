- Myślę, że będę wyrazicielką wszystkich nas zgromadzonych w tej Izbie, wyrażając słowa wdzięczności i wsparcia dla wszystkich funkcjonariuszy oraz żołnierzy Wojska Polskiego, którzy bronią naszej granicy - powiedziała marszałek Sejmu Elżbieta Witek. W tym momencie posłowie wstali i zaczęli klaskać.

Rozpoczynając posiedzenie, marszałek izby Elżbieta Witek podkreślała, że to "bardzo ważne posiedzenie Sejmu, być może jedno z najważniejszych w tej kadencji". - Wszyscy wiemy, co się dzieje na granicy polsko-białoruskiej od wiosny. Natomiast to, co się wydarzyło w dniu wczorajszym, wskazuje na eskalację działań reżimu białoruskiego - podkreśliła.

Dlatego - tłumaczyła - poprosiła zarówno Konwent Seniorów, jak i Prezydium Sejmu o pozytywną opinię w kwestii zwołania we wtorek specjalnego posiedzenia Sejmu poświęconego sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. - Już tu, w Sejmie wspieraliśmy państwo polskie, przyjmując decyzje o wprowadzeniu stanu wyjątkowego czy też o budowie zapory na granicy wschodniej. Dziś mamy jednak do czynienia z bardzo poważną, dużo poważniejszą sytuacją i dlatego apeluję do wszystkich państw posłów o rozważne i odpowiedzialne wypowiedzi z tej trybuny sejmowej - powiedziała marszałek Sejmu.

Jak wskazywała uznała, że zarówno parlamentarzystom, jak i polskim obywatelom należy się rzetelna informacja na temat sytuacji na granicy polsko-białoruskiej, podejmowanych działań i "ewentualnie tego, co nas może czekać". Witek zauważyła również, że na tym, co się dzieje we wtorek w Sejmie, "są skupione oczy nie tylko Polaków". - Z pewnością echa dzisiejszego Sejmu będą słyszane za naszą wschodnią granicą - zaznaczyła.

- Dlatego jeszcze raz do państwa apeluję o powagę w dyskusji, a jednocześnie myślę, że będę wyrazicielką nas wszystkich w tej Izbie zgromadzonych, wyrażając słowa wdzięczności i wsparcia dla wszystkich funkcjonariuszy i żołnierzy Wojska Polskiego, którzy bronią naszej granicy - oświadczyła marszałek Sejmu.

Morawiecki: Mocodawcą Łukaszenki jest prezydent Putin

- Powinniśmy zapomnieć o tym kto jest z lewicy, kto jest z prawicy czy innej partii. Dziś powinna dominować tutaj jedna racja, racja stanu - mówił podczas sejmowego wystąpienia premier Mateusz Morawiecki.

Jak dodał, podczas obrad nie będzie obecny wicepremier ds. bezpieczeństwa Jarosław Kaczyński. - Chciałbym przeprosić w imieniu prezesa Jarosława Kaczyńskiego za jego nieobecność. Zmogła go choroba - wyjaśnił premier.

- Bezpieczeństwo i integralność polskiej granicy są brutalnie naruszane; imperialna polityka Rosji postępuje, mocodawcą Łukaszenki jest prezydent Putin - stwierdził premier.

- Na wschodniej granicy mamy nie tylko do czynienia z przemocą, ale mamy do czynienia z wyreżyserowanym spektaklem, którego celem jest naruszenie granicy Polski, wprowadzenia chaosu w Polsce i UE - mówił premier Mateusz Morawiecki.

Podkreślał, że siła Polski musi się dziś przejawiać w skuteczności działań na wschodniej granicy kraju. - Na wschodniej granicy mamy do czynienia nie tylko z przemocą, z bezpośrednim użyciem przemocy wobec suwerennego państwa polskiego. Na wschodniej granicy mamy do czynienia z wyreżyserowanym spektaklem, którego celem jest naruszenie granicy Polski, wprowadzenie chaosu w Polsce, w UE - mówił.

Dodał, że dokładnie to samo, tylko z innego kierunku, było realizowane w 2015 i w 2016 r. - Dziś przeciwstawiamy się temu w innych okolicznościach. W okolicznościach, w których potrafiliśmy przekonać naszych partnerów z UE, z NATO, że obrona wschodniej granicy Polski jest obroną wschodniej granicy Unii Europejskiej, wschodniej flanki NATO - powiedział.

Morawiecki mówił, że dzisiaj na Białoruś sprowadzani są migranci z kilku kierunków z Bliskiego Wschodu, a potem są wykorzystywani jako "żywe tarcze", by zdestabilizować sytuację w Polsce, na Litwie, państwach bałtyckich i całej UE. - To są migracji, to nie są uchodźcy. To też warto podkreślić, bo te pojęcia niektórym osobom się mylą - dodał.

Stwierdził, że aby temu się przeciwstawić komitet ds. bezpieczeństwa, którym kieruje wicepremier Jarosław Kaczyński już w czerwcu podjął decyzję o budowie odpowiednich instalacji, które miały na celu zabezpieczenie prewencyjne.

- Gdyby nie te zabezpieczenia, to dziś te kolumny migrantów, popychane z tyłu kolbami karabinów białoruskich służb specjalnych, maszerowałyby już przez granicę RP. To właśnie tamte zabezpieczenia okazały się kluczowe - powiedział premier.

Szef MSWiA Mariusz Kamiński poinformował z kolei, że w pasie przy granicy z Białorusią przebywa od 2 do 4 tys. nielegalnych migrantów. - Będą podejmowali kolejne szturmy. Tygodniowo 40 lotów do Mińska m.in. z Dubaju i Damaszku; 2 tys. nielegalnych migrantów trafia tygodniowo do Mińska - powiedział.

- Rosja - mówił - chce zdestabilizować Europę Środkową; celem jest też skłócenie Polaków i polityków, wytworzenie poczucia zagrożenia. W czasach zagrożenia musimy być jednością; przestańmy oglądać się na słupki poparcia - apelował.

Debata jedynym tematem

Wicemarszałek Sejmu, szef klubu PiS Ryszard Terlecki wcześniej informował, że cała debata ma potrwać około 3 godzin a sytuacja na granicy z Białorusią będzie jedynym tematem. Terlecki dodał, że w Sejmie głos zabiorą m.in. premier, szef MSWiA i szef MON.

W poniedziałek rano media obiegła informacja o dużej grupie migrantów, która planuje przekroczyć granicę Białorusi z Polską. Migranci znajdują się w okolicy przejścia granicznego w Kuźnicy. Z ostatnich informacji oraz materiałów wideo publikowanych m.in. przez MON wynika, że próbują siłowo wejść na terytorium Polski.

Spotkania w BBN

W BBN w poniedziałek po południu odbyła się zwołana przez prezydenta Andrzeja Dudę narada nt. sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Wcześniej w poniedziałek pod przewodnictwem premiera Mateusza Morawieckiego odbył się sztab kryzysowy, który omawiał obecną sytuację na polsko-białoruskiej granicy z udziałem m.in. wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego oraz szefów MSWiA, MSZ i MON.

We wtorek w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego odbyło się kolejne spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy ze sztabem kryzysowym na temat sytuacji na polsko-białoruskiej granicy z udziałem premiera, ministrów, szefów służb i najwyższych dowódców wojskowych.