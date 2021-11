Witek była pytana przez dziennikarzy w Sejmie, czy jest zdziwiona, że podczas wtorkowej debaty w Sejmie ws. sytuacji na polsko-białoruskiej granicy premier Mateusz Morawiecki mówił źle o Unii Europejskiej i czy to służy osiąganiu jedności europejskiej. - No właśnie mamy przykład manipulacji. Jak pan może mówić, że pan premier mówił źle o Unii Europejskiej? - pytała dziennikarza marszałek. - Powiedział to, co do tej pory po czym dodał, że jest umówiony dzisiaj z przewodniczący Rady Europejskiej, i to spotkanie się w tej chwili odbywa, i że chętnie skorzystamy z każdej, realnej pomocy oprócz pomocy w formie wsparcia - podkreśliła.

Pytana, jak ocenia sejmową debatę, Witek podziękowała wszystkim klubom. - Tak się powinno było odbyć to posiedzenie - oceniła. - Jestem zbudowana postawą wszystkich parlamentarzystów od lewa do prawa, dlatego, że to była dyskusja bardzo merytoryczna - przyznała.

Pan premier odpowiedział na wszystkie pytania - przypomniała Witek. - To była naprawdę taka robocza rozmowa na temat tej trudnej sytuacji, która dzieje się na naszej wschodniej granicy. To są naprawdę niebezpieczne sytuacje i dlatego one wymagały tego, żebyśmy razem - jako klasa politycznej - w tej kwestii byli jednomyślni, bo to jest sprawa dotycząca bezpieczeństwa nas wszystkich, a także całej Unii Europejskiej - podkreślała.

Budowa muru

Witek mówiła także o wsparciu dla budowy muru ze strony przedstawicieli Unii Europejskiej. - Od dwóch dni widzimy, że właściwie cały świat już w tej chwili staje po stronie Polski dlatego, że wszyscy sobie zdają sprawę, że my bronimy Unii Europejskiej - mówiła. - To są nie tylko nasze granice państwowe, ale granice NATO i granice Unii Europejskiej - dodała.

Marszałek poinformowała także, że o godz. 15 będzie rozmawiała z przewodniczącym estońskiego parlamentu, bo stamtąd też płyną do Polski słowa wsparcia. - Bo my doskonale rozumiemy jako państwa Europy Środkowo-Wschodniej, co znaczy reżim sowiecki, Łukaszenka jako narzędzia w rękach Putina - zaznaczyła.

Sankcje dla Białorusi

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w wydanym w poniedziałek oświadczeniu wezwała państwa członkowskie do ostatecznego zatwierdzenia rozszerzonego systemu sankcji wobec władz białoruskich, odpowiedzialnych za ten hybrydowy atak.

Charles Michel w poniedziałek wezwał władze Białorusi do przestrzegania prawa międzynarodowego i podkreślił, że UE nie zaakceptuje żadnych prób instrumentalnego wykorzystywania migrantów do celów politycznych. "Uważnie monitorujemy sytuację na granicach Unii Europejskiej" - dodał.

W poniedziałek rano media obiegła informacja o dużej grupie migrantów idącej po stronie białoruskiej w kierunku granicy z Polską. Migranci zgromadzili się w okolicach Kuźnicy. Resort obrony narodowej poinformował po południu, że służbom MSWiA i żołnierzom udało się zatrzymać pierwszą masową próbę przekroczenia granicy.

Solidarność z Polską wyraziło wiele państw UE, w tym m.in. Słowacja, Czechy, Węgry, Słowenia, Litwa, Łotwa, Estonia, Grecja i Francja.