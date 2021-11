Kontrowersyjny plakat opublikował na Twitterze Robert Bąkiewicz, szef Stowarzyszenia Marsz Niepodległości.

"Za coś takiego golili głowy"

Plakat wywołał burze w sieci. Skomentował go m.in. dziennikarz Patryk Słowik.

"To plakat reklamujący państwową uroczystość. Co za skundlenie" - napisał dziennikarz.

Organizatorzy Marszu Niepodległości odpowiedzieli Patrykowi Słowikowi: "Z całym szacunkiem, ale skundlenie to to, co pan robi codziennie, po wyjściu rano z domu. W tamtych czasach, za coś takiego golili głowy".

"Już się nie kłóćcie wszyscy, proszę. Ogolę sobie łeb na łyso" - skomentował sytuację Słowik.