Jest spora grupa zdolnych polityków i polityczek młodszego i średniego pokolenia, którzy są naprawdę bardzo dobrze przygotowani do różnych ról. Nazwiska narzucające się. W sobotę będę też przedstawiał nowych i młodych ludzi, którzy garną się do walki, ale o przyszłość. Mają mniej w głowie Kaczyńskiego, a dużo więcej myślą o przyszłości. To mogę powiedzieć z ręką na sercu: tego młodego i średniego pokolenia nie zabraknie w Polsce po PiS-ie - powiedział Tusk zapytany o to, czy po wyborach chciałby zostać szefem polskiego rządu, czy kandydatami na to stanowisko byliby Szymon Hołownia i Rafał Trzaskowski..

Ja chcę być premierem, chcę wziąć odpowiedzialność na siebie. Ale nie muszę. To jest dość ważne rozróżnienie. Podkreślam to, kiedy rozmawiam z moimi aktualnymi czy przyszłymi partnerami: nie przejmujcie się mną za bardzo - stwierdził. - Więc dawne słowa Lecha Wałęsy sparafrazuję: chcę, ale nie muszę - dodał.