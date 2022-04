Ludwik Dorn - były marszałek Sejmu, wicepremier i szef MSWiA - zmarł w czwartek w wieku 67 lat. Informację o jego śmierci jako pierwszy podał portal interia.pl.

Jarosław Kaczyński: Dorn był wybitnie zdolny

Odszedł człowiek, który miał bardzo dobry życiorys. Działał w latach 70. Działał w kolejnych dziesięcioleciach i to była działalność, w której uczynił dużo dobrego dla naszego kraju - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński w Radiu Plus. Podkreślił, że Ludwik Dorn było człowiekiem wybitnie zdolnym.

Odszedł przedwcześnie - zaznaczył wicepremier. Przyznał, że jego drogi z Ludwikiem Dornem w pewnym momencie się rozeszły. To nie jest moment, żeby o tym mówić - dodał. Jestem pełen żalu - wyznał Kaczyński.

Korzystam z okazji, żeby złożyć rodzinie kondolencje, wyrazy współczucia - powiedział prezes PiS.

Prezydent: Dorn był ważną dla Polski postacią

Śmierć Ludwika Dorna to dla mnie bardzo smutna wiadomość; to ważna dla Polski postać; wyrazy głębokiego współczucia dla najbliższych - powiedział w czwartek w Londynie prezydent Andrzej Duda.

Przebywający z wizytą w Londynie prezydent dowiedział się o śmierci Ludwika Dorna od dziennikarzy, podczas briefingu na Downing Street, po spotkaniu z premierem Wielkiej Brytanii premierem Borisem Johnsonem.

To bardzo smutna dla mnie wiadomość. Znałem pana premiera Ludwika Dorna, współpracowałem z nim w czasach, kiedy byłem wiceministrem w rządzie Jarosława Kaczyńskiego w 2006-2007 roku - powiedział Andrzej Duda.

Prezydent podkreślił, że Ludwik Dorn był ważną dla Polski postacią i przekazał wyrazy głębokiego współczucia dla najbliższych.

Antoni Macierewicz o Dornie: Wybitnie dzielny patriota

Informację o śmierci Ludwika Dorna potwierdził dziennikarzom w Sejmie poseł PiS Antoni Macierewicz. Dzisiaj rano po długiej i ciężkiej chorobie zmarł Ludwik Dorn - harcerz Rzeczpospolitej, harcerz 1 Warszawskiej Drużyny Harcerskiej im. Romualda Traugutta "Czarna Jedynka" - powiedział Macierewicz.

Dodał, że Ludwik Dorn był jednym z najwybitniejszych polskich polityków, współorganizatorem akcji pomocy robotnikom w 1976 roku, współtwórcą Komitetu Obrony Robotników i Niezależnego Związku Studentów. Człowiek który wraz ze swoimi kolegami z pierwszej warszawskiej drużyny harcerzy organizował od lat 70., współtworzył ruch niepodległościowy. Był współautorem i współzałożycielem podziemnego miesięcznika "Głos", jednym z jego najważniejszych autorów - wspominał poseł PiS.

Przypomniał, że Ludwik Dorn był także posłem pięciu kadencji, marszałkiem Sejmu RP, współzałożycielem Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego, Porozumienia Centrum oraz Prawa i Sprawiedliwości. Był jednym z najwybitniejszych polityków Prawa i Sprawiedliwości. Wybitnie dzielny, odważny, zdeterminowany polski patriota, wybitnie inteligentny; człowiek, którego teksty, analizy polityczne, zarówno międzynarodowe, jak i te, które dotyczyły spraw wewnętrznych Polski, były niesłychanie trafne i stały się jednym z bardzo ważnych źródeł tworzenia formacji niepodległościowej. Był wspaniałym człowiekiem - powiedział Macierewicz.

Zbigniew Ziobro: Odszedł wybitny polityk

"Odszedł Ludwik Dorn, wybitny polityk, wicepremier, marszałek Sejmu, odważny działacz Solidarności walczący z reżimem PRL. Współzałożyciel PiS, od 2011 do 2014 członek klubu parlamentarnego Solidarnej Polski. Świeć, Panie, nad Jego duszą" - napisał na Twitterze minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Kim był Ludwik Dorn?

Ludwik Dorn urodził się 5 czerwca 1954 w Warszawie. W PRL-u działał jako opozycjonista - współpracował m.in. z KOR. Był współzałożycielem partii Prawo i Sprawiedliwość i jej wiceprezesem w latach 2001–2007. W latach 2005–2007 pełnił funkcję wicepremiera oraz ministra spraw wewnętrznych i administracji w rządach Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego. W październiku 2008 r. został usunięty z Prawa i Sprawiedliwości i z klubu parlamentarnego PiS.

W wyborach parlamentarnych w 2011 r. ponownie wystartował z listy PiS i zdobył mandat. Sprawował go jako poseł niezrzeszony, później przeszedł do klubu parlamentarnego Solidarnej Polski. Opuścił go w 2012 roku.

W wyborach parlamentarnych w 2015 roku startował z listy Platformy Obywatelskiej. Nie udało mu się zdobyć mandatu.