Lider PO Donald Tusk w nagranym filmiku, który opublikował na Twitterze, zapowiedział złożenie przez klub KO wniosku o wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro, lidera Solidarnej Polski. Zwrócił uwagę, że to właśnie Ziobro "blokuje te ponad 700 mld złotych środków europejskich, które wciąż czekają na Polskę". Minister Zbigniew Ziobro, prawdopodobnie najdroższy minister świata, droższy nawet niż czereśnie - powiedział Tusk. Nawiązał w ten sposób do zdjęć, które można zobaczyć w internecie, gdzie cena czereśni to 260 zł za kilogram. Według Polaków Ziobro jest wart 0,7, bo tyle w ostatnim sondażu ma on i jego partia - dodał szef PO.

Minister sprawiedliwości skierował na wtorkowej konferencji prasowej dwa pytania do Donalda Tuska. Czyje środowisko w Parlamencie Europejskim uchwaliło prawo, które pozwala dzisiaj Komisji Europejskiej blokować pieniądze dla Polski, Zbigniewa Ziobro czy Donalda Tuska? A czyje środowisko polityczne w Parlamencie Europejskim właśnie żąda, by blokować pieniądze dla Polski i tego domaga się od Komisji Europejskiej, Zbigniewa Ziobry czy Donalda Tuska? - pytał szef MS.

Ziobro: Tusk kłamie

Według niego, Donald Tusk "tak bardzo kłamie, że nie potrafi już później rozróżnić co jest kłamstwem, a co prawdą". I wierzy w te swoje kłamstwa, nie chce pamiętać. Udaje, że ma tak krótką pamięć, iż w Parlamencie Europejskim, to jego koleżanki i koledzy, z jego klubu w PE, dziesiątki razy żądali, by Komisja Europejska blokowała te pieniądze, o które dzisiaj się tak upomina dla Polski - powiedział minister.

To jest właśnie akt sprawczy Donalda Tuska i jego środowiska politycznego, że tych pieniędzy nie ma - podkreślił Ziobro. Mam nadzieję, że Donald Tusk odświeży nieco swoją pamięć i zechce wyjaśnić, jak potrafi godzić tą sytuację, którą każdy miał okazję obserwować w PE, dziesiątków występów, oracji, żądań, by Polska nie dostała ani złotówki, z jednoczesnym ubolewaniem, które wygłasza tutaj Donald Tusk, że tych pieniędzy nadal nie ma - powiedział Ziobro.

Sądzę, że właściwym adresatem jego wątpliwości, jego obaw, jego pretensji, są jego koleżanki i koledzy partyjni, z Europejskiej Partii Ludowej, która jest niezwykle aktywna w tym procederze, aby Polska nie dostała ani jednego euro - podkreślił szef MS.

Jego zdaniem, "Donald Tusk nie kłamie tylko wtedy, kiedy się myli". I to jest niestety cały problem związany z jego aktualną działalnością polityczną i aktualną inicjatywą, którą podejmuje rzekomo w obronie środków europejskich dla Polski - zaznaczył Ziobro.