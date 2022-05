W środę po godz. 16 z udziałem m.in. szefa PiS Jarosław Kaczyńskiego oraz premiera Mateusza Morawieckiego zebrało się kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości, które ma debatować m.in. na temat przyszłości Zjednoczonej Prawicy.

Reklama

Szef klubu PiS Ryszard Terlecki wchodząc na spotkanie mówił dziennikarzom, że będzie na nim budowany przekaz na klub PiS, który zbierze się w środę o godz. 19.

Zapadną pewnie ważne decyzje dotyczące funkcjonowania naszej partii - powiedział Terlecki.

S\potkanie bez Solidarnej Polski

Reklama

Dopytywany, czy na klubie pojawią się także członkowie Solidarnej Polski, zaprzeczył.

Nie, nie, no to jest klub Prawa i Sprawiedliwości, więc będziemy tylko we własnym gronie - zaznaczył Terlecki.