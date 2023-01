Gdyby trzy ugrupowania wystartowały razem, sięgnęłyby po dwie korzyści. Po pierwsze, to szansa na jak najlepszy wynik, przy minimalnym ryzyku, że ludowcy znajdą się poza Sejmem. Po przeliczeniu na mandaty średniego poparcia z sondaży wspólna lista daje opozycji 230 głosów; do tego dochodzą 33 głosy Lewicy. Gdyby wszystkie opozycyjne ugrupowania poszły osobno, dostałyby 18 głosów mniej.

Po drugie, współdziałanie ma zagwarantować, że to ugrupowanie opozycyjne zajmie pierwsze miejsce. A to będzie miało znaczenie zaraz po wyborach, gdy prezydent będzie decydował, komu powierzyć misję stworzenia nowego rządu. Wygląda na to, że partia Donalda Tuska zdała sobie sprawę, że opór przed stworzeniem jednej listy także z lewicą, pod nieformalnym przywództwem KO, jest zbyt duży. Dlatego - jak

słyszymy - nie będzie już nacisków na ten wariant. - Przekonujemy Lewicę, że ich osobny start daje opozycji większe szanse na maksymalizację wyniku - mówi polityk PO.

O wariancie "bloku trzech" pozytywnie wypowiadają się ważni politycy PSL. Przy oddzielnym starcie mogli się obawiać, że w trakcie kampanii PO rosłaby ich kosztem. Jednocześnie jedna lista opozycji (z Lewicą) to więcej miejsc dla PiS i Konfederacji.

Jak słyszymy, sprawie na dłuższą metę nie musi też przeszkodzić zgrzyt wokół zeszłotygodniowego głosowania nad ustawą o Sądzie Najwyższym, gdy Polska 2050 się wyłamała i zagłosowała przeciw, a reszta opozycji w większości wstrzymała się od głosu.

