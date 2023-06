Rekonstrukcja rządu dokona się dziś w południe - wynika z informacji Polskiej Agencji Prasowej. Do rządu znów ma dołączyć Jarosław Kaczyński. Tym razem to on, jako jedyny, ma piastować stanowisko wicepremiera.

W środę w południe w Pałacu Prezydenckim prezydent Andrzej Duda ma powołać na stanowisko wicepremiera prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Jednocześnie ze stanowiska wicepremiera odwołani mają zostać szef MON Mariusz Błaszczak, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, Henryk Kowalczyk i minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

Jedynym wicepremierem w rządzie zostanie Jarosław Kaczyński. Dotychczasowi wicepremierzy pozostaną w rządzie jako ministrowie.

Inne zmiany

Z rządu ma odejść Henryk Kowalczyk, który 6 kwietnia przestał pełnić funkcję ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Poważne zmiany szykują się także w sztabie wyborczym PiS. Jak wynika z ustaleń Radia ZET, wejdą do niego Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Paweł Szrot, lider Partii Republikańskiej Adam Bielan i obecny szef Centrum Informacyjnego Rządu Tomasz Matynia oraz przedstawiciel Suwerennej Polski.

To powrót Jarosława Kaczyńskiego do rządu po tym, jak w czerwcu 2022 r. zrezygnował on z pełnienia funkcji wicepremiera i kierującego komitetem ds. bezpieczeństwa. Pracami komitetu Kaczyński kierował od października 2020 r.

Autor: Adrian Kowarzyk