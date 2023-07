To co nas łączy, to co łączy dzisiaj tysiące ludzi w Koszalinie, to nadzieja i narastająca pewność, że ta zmiana nastąpi - przekonywał Donald Tusk.

Ci wszyscy, którzy kilka dni temu wyjechali na wakacje lub się nad tym zastanawiają, to właśnie oni dobrze wiedzą, kiedy tankują benzynę, na kim dorobił się pan Obajtek - mówił szef PO.