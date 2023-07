Reklama

Lider Prawa i Sprawiedliwości uczestniczy w Pikniku Rodzinnym zorganizowanym na stadionie LKS Wolania w Woli Rzędzińskiej w woj. małopolskim.

Kaczyński: Nasz program chcemy mieć przekonsultowany

Wicepremier wyjaśniał, że politycy PiS uczestniczą w spotkaniach w całej Polsce, po to, by rozmawiać o potrzebach i oczekiwaniach Polaków. My, nasz program, ten, który za jakiś czas - nie tak już długi - ogłosimy, chcemy mieć przekonsultowany – wskazał.

Chcemy usłyszeć od obywateli, od naszych rodaków, (…) co jest potrzebne, czego chcą – dodał.

"Nie tylko sprawy wielkie"

Chodzi, jak kontynuował, "nie tylko o sprawy wielkie, ale także mniejsze, często bardzo lokalne". Prezes PiS mówił, że władza jest także po to, by sprawy załatwiać. Zadaniem władzy jest służyć; służyć nie jakiejś konkretnej, uprzywilejowanej grupie, jakiejś w cudzysłowie elicie, czy ludziom bardzo bogatym, tylko służyć wszystkim, całemu narodowi – podkreślił.

Wspólnota narodowa, jak zaznaczył lider PiS, "nie może być fikcją, to musi być działanie, zmierzające do tego, by ludziom było coraz lepiej".

Prezes PiS: Jesteśmy wiarygodni

Jarosław Kaczyński podkreślił, że obowiązkiem władz państwa jest bronić interesów swojego narodu i swojego państwa. My jesteśmy wiarygodni. Powiedzieliśmy, że będziemy służyć społeczeństwu, a nie elitom i zewnętrznym interesom. Bo co robił ten krzykacz Tusk, który nas nieustanie obraża, wrzeszczy, przeklina. On doprowadzał do tego, że jak był interes niemiecki i polski, to zawsze wygrywał niemiecki. Na zimno się wykańczało Polskę, by nie padły stocznie niemieckie. My nigdy do czegoś takiego nie dopuściliśmy. My uważamy, że obowiązkiem władz państwa jest bronić interesów swojego narodu i swojego państwa. I tak będziemy postępować - podkreślił wicepremier.

Jak mówił, to co PiS obiecywało w 2015 r, kiedy doszło do władzy, realizowało. Ktoś powie nie wszystko się udało, ale w życiu tak jest, że nie wszystko się udaje, nie każdy plan da się zrealizować od razu, a niektórych w ogóle nie udaje się zrealizować. Ale ogromna większość naszych planów została zrealizowana. My nie wprowadzaliśmy nikogo w błąd. Jak powiedzieliśmy, że będą pieniądze dla rodzin, po 500 zł było. A za chwilę będzie już 800 zł na każde dziecko - mówił prezes PiS.

"PiS walczył i nadal walczy z inflacją"

Wskazał, że rząd PiS walczył i nadal walczy z inflacją "w interesie ogromnej większości Polaków, by nie doprowadzić do bezrobocia i do tego, by polskie dochody, tzw. PKB spadło, byśmy się cofnęli w rozwoju". Jak ocenił, te metody walki z inflacją sprawdziły się. W Polsce PKB nie spadło, płace jeśli chodzi o siłę nabywczą nie spadły. Mamy bardzo niskie bezrobocie, w tej chwili najniższe w UE – stwierdził Kaczyński.

Zapewniam, że za parę miesięcy inflacja będzie już na zupełnie znośnym poziomie. Będziemy bronili polskich interesów, bo nie możemy dopuścić do upadku rolnictwa. Nie dopuścimy, aby toczyła się gra różnego rodzaju cwaniaków – powiedział w niedzielę wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Wpływ wojny na polskie rolnictwo w oczach Jarosława Kaczyńskiego

Prezes PiS odniósł się do wpływu wojny na Ukrainie na polskie rolnictwo. Podkreślił polską pomoc dla Ukrainy, ale zaznaczył, że pomoc nie może się wiązać ze stratami dla polskich rolników, co wpływałoby na obniżenie cen produktów rolnych. Nie dopuścimy, aby toczyła się gierka różnego rodzaju cwaniaków, która doprowadzi do zaniżenia cen, niepokojów społecznych, a państwo da więcej pieniędzy. Już więcej nie damy się na to nabrać – podkreślił wicepremier.

Dodał, że "twarda obrona polskich interesów" jest stawką jesiennych wyborów parlamentarnych, które, jak zauważył, prawdopodobnie odbędą się 15 października. Wicepremier podkreślił, że decyzja należy do prezydenta Andrzeja Dudy.

Kaczyński: Wybory będą około połowy października

Wszystko wskazuje, że wybory będą około połowy października. Stawką tych wyborów jest jasny podział: kto jest za Polską, Warszawą jako miejscem, gdzie się decyduje i niższymi władzami samorządowymi, które decydują o sprawach gminy, powiatu i województwa, a Berlinem, bo przecież tak naprawdę nie chodzi o Brukselę. Nie damy doprowadzić do wpadnięcia spod jednego buta pod inny. Te wybory będą elementem boju o Polskę. To będą najważniejsze wybory po 1989 roku – zauważył wicepremier.

Dodał, że od wyniku wyborów zależy kontynuowanie polityki, która, jak zauważył, jest efektywna. Jako przykłady efektywności polityki rządów Zjednoczonej Prawicy wymienił politykę społeczną, obniżenie podatków oraz zwiększenie wydatków na zbrojenia. To władza ludzi, którzy nie są idealni, mają swoje wady i popełniają błędy, ale mają dobrą wolę i są polskimi patriotami i nie są chłopcami w krótkich majteczkach – powiedział wicepremier.

autorzy: Katarzyna Lechowicz-Dyl, Agnieszka Lipska, Michał Szukała, Karolina Mózgowiec