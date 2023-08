Ojciec Romana Giertycha odniósł się do warunku jaki KO przedstawiło mecenasowi, by ten mógł startować w wyborach z Kielc. Wiem, że Roman jest przeciwko aborcji i uważam, że nie zmieni poglądów. I dobrze, powinien pozostać wierny przekonaniom - skomentował w rozmowie z "Super Expressem".

Roman jest w polityce od dawna, codziennie komentuje, co się dzieje. Będę się cieszył, gdy wejdzie do Sejmu - dodał. To będzie ciekawa walka, bo będzie w jednym okręgu z Kaczyńskim. Przewiduję, że obaj wejdą do Sejmu - ocenił

Giertych: To nie jest fair

Mam prośbę do dziennikarzy. Niepokojenie mojego taty, który ma 87 lat i którego bardzo kocham, licznymi telefonami nie jest fair. Chcecie poznać moje stanowisko, to zadzwońcie do mnie, albo śledźcie moje media społecznościowe - napisał na X (dawnym Twitterze) Roman Giertych.