Portal pashpart.org uruchomiły wspólnie Biuro Cichanouskiej oraz Zjednoczony Gabinet Przejściowy (na uchodźstwie) i tzw. ambasady ludowe. Ma on pomóc tym emigrantom, którzy w wyniku dekretu Łukaszenki z 4 września nie mają możliwości wyrobienia lub przedłużenia paszportu za granicą.

Reklama

Chcesz nowy paszport? Przyjedź na Białoruś

Z inicjatywy Łukaszenki praktycznie z dnia na dzień (przepisy weszły w życie 7 września) wprowadzono zmiany, które powodują bardzo poważne utrudnienia dla Białorusinów przebywających poza krajem. Między innymi do wymiany paszportu, a także do sporządzenia pełnomocnictwa (np. w celu sprzedaży mieszkania) konieczny jest przyjazd na Białoruś i zgłoszenie się tam do odpowiednich urzędów. Dla wielu emigrantów politycznych oznacza to ryzyko zatrzymania.

Reklama

Portal stworzony przez środowiska opozycyjne informuje o rozwiązaniach tymczasowych, po które mogą sięgnąć Białorusini – zawiera listę państw oferujących pobyt stały oraz dokumenty (m.in. tzw. paszport obcokrajowca), które mogą zastąpić paszport w celu podróżowania np. po UE.

Paszport nowej Białorusi

Docelowo białoruska opozycja, która działa na uchodźstwie, pracuje nad wprowadzeniem „paszportu nowej Białorusi”, który będzie uznawany międzynarodowo i stanie się rozwiązaniem dla emigrantów, obawiających się powrotu do kraju z powodów politycznych.